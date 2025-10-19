Quién es George Strait, el cantante de música country por el que piden reemplazar a Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El reciente anuncio de que Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 ha desatado una ola de reacciones en Estados Unidos, tanto entre fanáticos del evento como entre figuras políticas conservadoras, quienes critican la decisión de la NFL por elegir a un artista que cantará exclusivamente en español. Mientras algunos celebran el reconocimiento de la cultura latina en el escenario deportivo más visto del mundo, otros han lanzado peticiones para que el puertorriqueño sea sustituido por una figura “más representativa de la música estadounidense”, como el ícono country George Strait.

Quién George Strait, por quien piden reemplazar a Bad Bunny en el Super Bowl 2026

George Strait, de 73 años, es una de las mayores leyendas de la música country. Con más de 70 millones de discos vendidos y 60 sencillos número uno en listas de popularidad —más que cualquier otro artista de cualquier género—, el texano es considerado un símbolo de la música tradicional estadounidense, de acuerdo con su sitio web oficial.

George Strait es el Rey del Country (Instagram @georgestrait)

Strait debutó en 1981 y fue incorporado al Salón de la Fama de la Música Country en 2006. A lo largo de su carrera ha lanzado más de 30 álbumes, entre ellos Troubadour (ganador del Grammy) y Cold Beer Conversation, su último éxito discográfico.

También ostenta 33 discos de platino multiplatino, un récord histórico dentro del género, solo por detrás de Elvis Presley y The Beatles. En 2014, Strait rompió el récord de asistencia a un concierto en interiores en Norteamérica, al congregar a más de 104,000 personas en el AT&T Stadium de Dallas durante su gira The Cowboy Rides Away.

Fans lanzan petición para reemplazar a George Strait por Bad Bunny

De acuerdo con TMZ, la controversia llegó a Change.org, donde un grupo de seguidores inició una petición para que George Strait reemplace a Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Lanzan petición para sustituir a Bad Bunny en el Super Bowl 2026 (Change.org)

La solicitud, creada por Kar Shell, alega que el show debe “unir al país, honrar la cultura estadounidense y ser apto para toda la familia”. En el texto, los firmantes critican las presentaciones del artista puertorriqueño, calificándolas de “políticamente cargadas” y “alejadas de los valores familiares”.

Hasta el momento, la petición cuenta con poco más de 1,000 firmas, mientras que otra solicitud más amplia que pide directamente cancelar la participación de Bad Bunny supera ya las 10,000 firmas, aunque sin proponer un reemplazo oficial.

Bad Bunny cancela gira en Estados Unidos por miedo a redadas

En medio de la polémica, Bad Bunny anunció la cancelación de su gira por Estados Unidos, alegando preocupaciones por las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

George Strait es el máximo exponente del country de todos los tiempos (Instagram @georgestrait)

“Ha habido muchas razones por las que no he ido a tocar a Estados Unidos, y ninguna tiene que ver con odio”, explicó el cantante. “He actuado allí muchas veces, pero ahora hay un miedo real. El ICE podría aparecer fuera de un concierto, y eso nos preocupa mucho”.

El artista, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, también mencionó que seguirá defendiendo su identidad y su idioma sobre cualquier escenario. “Si me toca cantar en el Super Bowl, lo haré como soy: en español, por mi gente y por mi cultura”.