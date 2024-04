Quién se fue de La Casa de los Famosos hoy, lunes 1° de abril

Escuchar

Cada lunes, los participantes de La Casa de los Famosos viven momentos de verdadera tensión antes de conocer quién será el nuevo eliminado. Con su salida del programa, no solo no reciben el apoyo de la audiencia, que es la encargada de mantenerlos dentro de la carrera, sino que también se despiden de la posibilidad de ganar el importante premio de 200 mil dólares. En esta oportunidad, La Bronca fue expulsada de la competencia.

La sorpresiva salida de Alfredo Adame, el pasado lunes 25 de marzo, dejó un sabor amargo entre sus fanáticos en las redes sociales. Durante la semana, algunos de los participantes lamentaron que ya no los acompañara, pero luego centraron su atención en no resultar eliminados. El domingo se conoció que Aleska Génesis resultó “salvada” dentro del programa, por lo que cuatro celebridades quedaron en riesgo de ser eliminadas: Cristina Porta, Clovis Nienow, La Bronca y Ariadna Gutiérrez. No obstante, la audiencia votó y decidió que Sylvia Ivonne del Valle Sáenz, mejor conocida como La Bronca, abandonara la casa.

La Bronca es la décima celebridad eliminada en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos Instagram/@telemundorealities

Durante la semana, la audiencia pudo conocer más detalles acerca de la vida de Aleska Génesis, como es el caso del vínculo que mantiene con sus hermanas, su paso por el Miss Venezuela, un certamen de belleza en que no resultó ganadora y su vínculo con Nicky Jam. La modelo, que tuvo un noviazgo con el cantante estadounidense, reveló que actualmente eran “muy buenos amigos” y que su relación con el compositor no continuó porque ella “todavía tenía mucho por sanar”.

Cristina Porta, Clovis Nienow, La Bronca y Ariadna Gutiérrez fueron los nominados de esta semana en La Casa de los Famosos Instagram/@telemundorealities

Al igual que la semana pasada, se mantuvieron los rumores entre el supuesto acercamiento sentimental entre Lupillo Rivera y Ariadna Gutiérrez. Sin embargo, la producción del programa aprovechó la oportunidad para jugarle una broma al cantante de regional mexicano acerca del “verdadero amor” de la colombiana.

Fue así como la modelo, a modo de chiste, sostuvo un envase con crema de avellanas y lo llamó “el tesoro más preciado de la casa de los famosos”. Otras concursantes, como Aleska Génesis, se hicieron eco de la situación y se unieron a la broma de la colombiana.

Cuándo se revelan los resultados de las votaciones

Durante el programa en vivo de cada lunes, se dan a conocer los resultados de los votos del público. En su cuarta temporada, La Casa de los Famosos se transmite por Telemundo de lunes a viernes y los domingos especiales, a las 19 hs del este.

Cómo votar en La Casa de los Famosos

Lo único que los seguidores del programa deben de hacer es ingresar a la página oficial de Telemundo, que es la cadena que transmite el programa. Allí encontrarán una sección dedicada específicamente al reality y un apartado de votaciones. Solo deben dar clic en la fotografía del participante que desean salvar.

Sin embargo, solamente los residentes de EE. UU., el Distrito de Columbia y Puerto Rico tienen la posibilidad de emitir su apoyo a su participante favorito.

Cuál es el premio para el ganador de La Casa de los Famosos

Desde los primeros días, las celebridades se someten a una gran cantidad de actividades para poder obtener beneficios dentro de la casa. También para conseguir algunos regalos. No obstante, el premio mayor, y que solo el ganador podrá llevarse, es de 200 mil dólares.