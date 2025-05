Quiénes son los artistas de origen latino que participan en la Met Gala 2025: esto se sabe del popular evento

El lunes 5 de mayo, el Museo Metropolitano de Nueva York volverá a ser el escenario de uno de los eventos más prestigiosos de la moda: la Met Gala 2025. Bajo la temática “Superfine: Tailoring Black Style”, esta edición promete reunir a lo más selecto del entretenimiento, el deporte y la cultura, y se espera gran presencia latina.

Latinos en la Met Gala

En los últimos años, la representación latina en la Met Gala ha crecido significativamente. La edición 2023 contó con la asistencia de figuras emblemáticas como Pedro Pascal, quien deslumbró con un atuendo de Valentino compuesto por shorts, combat boots y una capa en el característico rojo de la firma italiana.

Pedro Pascal “de rojo” en la alfombra roja de la MET Gala 2023

Por su parte, Salma Hayek, habitual en este evento, impactó con un vestido rojo de Gucci, que incluía un corset de piel, mangas adornadas con tiras de perlas y una falda de olanes y tul con una larga cauda. El cantante colombiano Maluma también hizo acto de presencia con un traje gris sin mangas, complementado con perlas y una bufanda.

Para la edición 2024, centrada en la temática “Jardín del tiempo”, tanto Jennifer Lopez como Bad Bunny ascendieron a la categoría de coanfitriones. En esa ocasión, la artista del Bronx apareció con vestido de Schiaparelli y el cantante puertorriqueño sorprendió con un traje de Conde de color azul marino.

La actriz mexicana Eiza González también destacó en 2024 con un vestido inspirado en la orquídea mexicana, mientras que la cantante colombiana Karol G apareció con un diseño de cristales complementado con orejas de elfo que evocaban el universo de “El Señor de los Anillos”.

Así lució Bad Bunny en la Met Gala 2024 Evan Agostini - Invision

¿Quiénes estarán en la Met Gala 2025?

De acuerdo con el comunicado oficial, para la edición 2025, Anna Wintour estará acompañada por un prestigioso grupo de copresidentes: el músico y diseñador Pharrell Williams, el rapero ASAP Rocky, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y el actor Colman Domingo.

Además, por primera vez desde 2019, se ha conformado un comité anfitrión que incluye a personalidades como los atletas Simone Biles y Jonathan Owens, el dramaturgo Jeremy O. Harris, la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, la estrella de Broadway Audra McDonald, y los cantantes Tyla y Usher.

Si bien la lista oficial de invitados se mantiene como uno de los secretos mejor guardados, la presencia latina ha cobrado cada vez mayor relevancia. Se espera que figuras como Bad Bunny, Salma Hayek y Jennifer Lopez repitan su asistencia en esta edición.

Según The New York Times Shakira podría hacer una aparición sorpresa en la alfombra roja. Actualmente, la cantante colombiana se encuentra en un receso de su gira “Las mujeres ya no lloran”, con su próximo concierto programado para el 13 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte, lo que podría permitirle asistir a la prestigiosa gala.

Se espera que Shakira vuelva a asistir a la MET Gala en la edición 2025

¿Cuál será la temática de la Met Gala 2025?

La Met Gala 2025 girará en torno a la exposición “Superfine: Tailoring Black Style”, organizada en 12 secciones que representan características definitorias del estilo dandi como la presencia, la distinción, el disfraz, la libertad, entre otros.

La exposición presentará prendas, pinturas y fotografías de artistas como Torkwase Dyson, Tanda Francis, André Grenard Matswa y Tyler Mitchell, por lo que explorará el estilo de los dandis afroamericanos desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Monica L. Miller, autora del libro que inspira la exposición “Esclavos de la moda: el dandismo negro y el diseño de la identidad diáspora negra”, fungirá como comisaria invitada junto a Andrew Bolton, conservador responsable del Instituto del Traje.

El código de vestimenta establecido para los asistentes será “A tu medida”, un guiño al enfoque de la exposición en trajes y ropa masculina, desde siluetas específicas hasta diversos tejidos y accesorios, diseñado para ofrecer orientación e invitar a la interpretación creativa.