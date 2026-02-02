Qué dijo Bad Bunny en los Grammy a favor de los migrantes latinos en USA: a días del halftime show del Super Bowl LX

Durante la última edición de los premios Grammy, Bad Bunny utilizó su discurso de agradecimiento para expresar una postura pública sobre la situación de los latinos en Estados Unidos. Sus palabras se produjeron en un contexto de debate por las políticas migratorias y pocos días antes de su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que fue rechazado por Donald Trump.

Bad Bunny en los Grammy: histórico premio y mensaje contra el ICE

La ceremonia, que se desarrolló el domingo 1° de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, tuvo este año un momento de fuerte repercusión política y social cuando el artista puertorriqueño Bad Bunny subió al escenario para recibir el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana. El reconocimiento fue otorgado por su trabajo discográfico “Debí tirar más fotos”, que además fue distinguido como Álbum del Año.

Bad Bunny hace historia en los Grammy tras ganar álbum del año con Debí tirar más fotos Chris Pizzello - Invision

El premio marcó un hecho inédito dentro de la industria musical estadounidense, al convertirse en el primer álbum interpretado íntegramente en español que obtiene el máximo reconocimiento en una categoría tradicionalmente dominada por producciones en inglés. El anuncio colocó al artista como una de las figuras centrales de la noche.

Más allá del aspecto musical, el momento cobró mayor relevancia por el contenido de su discurso. Frente a una audiencia global, Bad Bunny dedicó parte de sus palabras a referirse a las políticas migratorias y al accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tema que se convirtió en centro del evento.

Qué dijo Bad Bunny sobre migración e ICE en su discurso en los Grammy

Al tomar el micrófono, el artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, inició su intervención con una frase breve dirigida directamente a la agencia federal. Antes de agradecer a Dios y a la Academia, expresó un rechazo explícito a las acciones de la administración Trump.

“¡ICE Out!“, enunció el artista —“¡Fuera ICE!“, en español—. ”No somos salvajes. No somos animales. No somos aliens. Somos humanos. Y somos americanos“, agregó.

El discurso completo de Bad Bunny en los Premios Grammy

El músico sostuvo que el contexto político y social puede generar sentimientos de enojo o rechazo, pero insistió en que esas emociones no deben guiar la respuesta colectiva.

“Sé que es difícil no sentir odio en estos días y estaba pensando que a veces estamos contaminados; el odio se vuelve más poderoso con más odio“, expresó el artista. “Lo único que es más poderoso es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes“, manifestó.

Además, el artista pidió a su audiencia que, en caso de manifestarse o protestar, lo hagan desde una postura basada en el amor.

“Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. Sí, no los odiamos. Amamos a nuestra gente. Amamos a nuestra familia. Y esa es la manera de hacerlo, con amor. No olviden eso. Por favor", finalizó.

El cierre de su discurso retomó un tono de agradecimiento, pero dejó instalada una postura clara frente a las políticas migratorias y el rol de los organismos federales. La intervención fue una de las más comentadas de la ceremonia.

El artista se presentará el próximo 8 de febrero en el show de medio tiempo del Superbowl Chris Pizzello� - Invision

“ICE Out”, el mensaje político que marcó los Grammy 2026

El mensaje de Bad Bunny no fue un hecho aislado durante la gala. Varios artistas presentes en el evento llevaron insignias con consignas vinculadas al rechazo de las políticas del ICE, lo que reflejó un posicionamiento compartido dentro de parte de la comunidad artística.

Músicos y celebridades de distintos géneros como Kehlani, Justin y Hailey Bieber, Justin Vernon, del grupo indie Bon Iver, la cantante de jazz Samara Joy y Billie Eilish llevaron en sus atuendos pines con la leyenda “ICE Out”. Además, otros discursos de aceptación también incluyeron referencias a la situación migratoria en EE.UU.

Una de las intervenciones más destacadas fue la de Billie Eilish, quien al recibir el premio a Canción del Año utilizó su espacio para cuestionar las redadas.

“Nadie es ilegal en tierra robada… Que se joda el ICE: es lo único que quiero decir”, expresó la cantante de 24 años. “Ahora mismo es muy difícil saber qué decir y qué hacer. Pero me siento muy esperanzada en este lugar. Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces de verdad importan. Las personas importan”, finalizó.

El contexto político que atravesó los discursos en los Grammy

Las declaraciones de los artistas se produjeron en un momento de tensión política marcado por operativos migratorios intensificados y episodios recientes de violencia durante protestas en Minneapolis que terminaron con dos ciudadanos estadounidenses asesinados por agentes federales. Estos hechos trasladaron el debate sobre inmigración a espacios culturales de gran visibilidad.

En este escenario, el ICE ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y figuras públicas. Las acciones de la agencia se convirtieron en un tema recurrente en manifestaciones y expresiones artísticas.

El impacto del discurso de Bad Bunny se amplificó debido a su alcance internacional y a su rol como una de las figuras latinas más influyentes de la industria musical actual.

El artista se presentará en el halftime show del Super Bowl LX el próximo domingo 8 de febrero. Será la primera vez que el show de medio tiempo se realice íntegramente en español, un hecho que fue criticado por Donald Trump, quien aseguró no asistir, como sí lo ha hecho en otras ediciones.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre el contenido del espectáculo ni sobre si incluirá referencias políticas o sociales. Sin embargo, las expectativas crecieron tras el discurso pronunciado en los Grammy.