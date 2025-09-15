Sueño americano cumplido: es de origen cubano con padres migrantes y ahora dirige un noticiero en inglés para NBC

Tom Llamas es un periodista de origen cubano que consiguió un logro nunca antes visto en la televisión: convertirse en el primer latino que encabeza NBC Nightly News, un noticiero en inglés. Llamas considera que su historia de vida, así como la de sus padres migrantes, es evidencia de que el sueño americano sigue vivo.

Tom Llamas: el latino que conduce un noticiero en inglés

El 31 de mayo de 2025, NBC News anunció que Lester Holt se despediría de NBC Nightly News después de 10 años de conducirlo. La persona elegida para reemplazarlo a partir de junio fue Tom Llamas, quien es conocido por ser el presentador del programa de noticias Top Story.

Llamas conversó con Los Angeles Times sobre este logro en su trayectoria profesional y el mensaje que Holt le dio al pasarle la batuta. Su antecesor le aseguró que su vida estaba a punto de cambiar, que la cantidad de demandas aumentaría y que más personas lo buscarían para conseguir algo de él.

“Aunque trabajamos para NBC, en realidad trabajamos para la audiencia. Solo quiero que el público sepa que creo que este gran país existe porque tiene una prensa justa y fuerte. Todos los días trabajaremos para ellos”, expresó Llamas en NBC News.

En la mayoría de sus entrevistas, Tom Llamas contó que nada de lo que ha sucedido en su carrera hubiera sido posible sin la influencia de sus padres, quienes migraron de Cuba a Estados Unidos antes de que él naciera.

Qué inspiró a Tom Llamas para convertirse en periodista en EE.UU.

Tom Llamas le contó a HuffPost que sus padres son refugiados políticos. Su madre se fue de Cuba en 1959 y su padre hizo lo mismo pocos años después. “Abandonaron un país donde tenían trabajo y eran exitosos, y llegaron aquí sin hablar el idioma y sin dinero”, relató el periodista.

Los padres de Tom Llamas veían las noticias con frecuencia y así su hijo se familiarizó con el periodismo (Instagram/@llamasnbc)

Para Llamas, fue increíble que sus padres empezaran sus vidas desde cero en EE.UU. y aun así lograran que sus hijos fueran a la universidad. Ahora, uno de sus descendientes está al frente de un noticiero en inglés en una de las televisoras con más presencia en el país.

El periodista cubano-americano creció rodeado de noticieros. Tom Llamas le contó a Los Angeles Times que, al estar en Estados Unidos, su familia dependía de las noticias para enterarse sobre lo que sucedía en Cuba y en el resto de América. Ese hábito se quedó grabado en Llamas, quien reconoció que sus padres confiaban en los periodistas.

Algunos de sus recuerdos más presentes son aquellos en los que se emitían entrevistas con Fidel Castro, el mandatario de Cuba, en la televisión. Después de la transmisión, sus padres analizaban la plática y se preguntaban si había sido justa o no.

“He escuchado conversaciones sobre justicia toda mi vida, así que veo lo que eso significa para los espectadores y cómo reaccionan a ello”, agregó Llamas.

Tom Llamas y su recorrido en los medios estadounidenses

Llamas estudiaba en la preparatoria cuando en la clase de redacción invitaron a un reportero para que hablara sobre su profesión.Tom le dijo a HuffPost que desde ese día se enganchó con el periodismo y a sus 15 años consiguió una pasantía en una sala de prensa.

Tom Llamas ha trabajado en múltiples producciones de NBC durante años (Instagram/@llamasnbc)

De acuerdo con Telemundo, él empezó su carrera en los medios de comunicación como asistente de producción nocturno en una estación local de esa misma televisora.

Fue en el 2000 cuando Llamas fue aceptado en NBC News, donde se abrió paso para convertirse en corresponsal en Miami y después en presentador en Nueva York.

“Convertirme en el presentador de Nightly News me demuestra que el sueño americano todavía está muy vivo”, concluyó Tom Llamas en su conversación con Los Angeles Times.