Avanza el ICE: nuevos acuerdos con policías locales en 39 estados y qué significa para los migrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantiene vigente un sistema de cooperación mediante la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para delegar funciones de control migratorio en organismos de seguridad locales. Esta normativa permite que los oficiales locales reciban capacitación técnica y supervisión federal.

Qué dice el acuerdo que el ICE tiene con 39 estados de EE.UU.

Al 1° de mayo de 2026 a las 16.40 hs locales, el ICE ha firmado 1782 Memorandos de Acuerdo para programas 287(g) que abarcan 39 estados y dos territorios de EE.UU. El programa se organiza en tres modelos principales, según la página oficial. Un mismo estado puede tener acuerdos bajo más de un modelo

ICE capacita a policías locales para que cumplan funciones migratorias ICE

Hay 178 acuerdos bajo el modelo JEM (Jail Enforcement Model), presentes en 30 estados y un territorio, que permiten a las autoridades locales identificar a personas con estatus migratorio irregular dentro de cárceles o centros de detención.

(Jail Enforcement Model), presentes en 30 estados y un territorio, que permiten a las autoridades locales identificar a personas con estatus migratorio irregular dentro de cárceles o centros de detención. Existen 501 acuerdos bajo el esquema WSO (Warrant Service Officer), activos en 35 estados, donde los funcionarios locales pueden ejecutar órdenes administrativas de ICE dentro de instalaciones correccionales.

(Warrant Service Officer), activos en 35 estados, donde los funcionarios locales pueden ejecutar órdenes administrativas de ICE dentro de instalaciones correccionales. El modelo más extendido es el TFM (Task Force Model), con 1103 acuerdos en 32 estados y dos territorios, que habilita a los agentes locales a colaborar directamente con ICE en operativos migratorios.

La regla que deben cumplir los agentes locales para colaborar con el ICE

Los agentes participantes deben aprobar una certificación rigurosa antes de ejercer las labores delegadas por el gobierno federal. El programa de formación dura cuatro semanas en el centro de capacitación técnica de Charleston, Carolina del Sur, mientras que el modelo WSO requiere un curso intensivo de un día.

Los policías deben cumplir una capacitación para colaborar con ICE (Foto AP/Yuki Iwamura, Archivo) Yuki Iwamura - FR171758 AP

Durante estas sesiones, el personal aprende sobre leyes de inmigración, competencia intercultural y prohibición de perfiles raciales. Además, el ICE mantiene la responsabilidad de supervisar cada acción que ejecutan estos oficiales para garantizar que cumplan con los protocolos de seguridad nacional y respeto a los derechos civiles.

Estos son los estados con los que el ICE tiene un acuerdo vigente

En estas jurisdicciones, las agencias de seguridad locales poseen la autoridad delegada para identificar y procesar personas con fines de control migratorio.

Los estados que integran esta lista oficial son:

Alabama

Arizona

Arkansas

California

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Colorado

Florida

Georgia

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Luisiana

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

Nueva Jersey

Nueva York

Ohio

Oklahoma

Pennsylvania

Rhode Island

Tennessee

Texas

Utah

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

Cada jurisdicción con un convenio activo debe instalar un Comité de Dirección local para fomentar la transparencia en las operaciones. Estos grupos organizan reuniones públicas anuales donde los ciudadanos revisan el desempeño de los agentes y plantean dudas sobre la aplicación de la ley.

Según ICE, los agentes federales verifican que los estatales o municipales no cometan infracciones al colaborar con ellos ice

El objetivo de este mecanismo es mantener un canal de comunicación abierto entre la policía y los residentes de la zona. Asimismo, el ICE realiza inspecciones periódicas y auditorías de campo para verificar que los oficiales utilicen sus facultades de forma correcta y estrictamente vinculada a los protocolos federales establecidos.

No todas las oficinas policiales califican para unirse a estos acuerdos de colaboración migratoria, según la agencia. Se evalúa el historial, sus recursos humanos y las necesidades de seguridad de la región antes de otorgar la delegación de autoridad.