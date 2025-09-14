The Alchemy, así es la bebida inspirada en Taylor Swift que servirá el nuevo restaurante de Patrick Mahomes y Travis Kelce

Patrick Mahomes y Travis Kelce, jugadores de los Kansas City Chiefs, le regalaron a sus fanáticos un vistazo del menú que será parte de su nuevo restaurante 1587 Prime, el cual abrirá el próximo 17 de septiembre, en Kansas City, Misuri. La bebida que sorprendió a todos se llama The Alchemy, y es un cóctel que está inspirado en Taylor Swift, la cantante y prometida del ala cerrada.

The Alchemy, la bebida inspirada en Taylor Swift que será parte del menú de 1587 Prime

The Alchemy, la bebida que será parte del menú del restaurante de Patrick Mahomes y Travis Kelce, lleva el nombre de la canción perteneciente al álbum The Tortured Poets Department de Taylor Swift, la cual ha sido señalada por los swifties como la primera melodía romántica dedicada al jugador de los Chiefs, de acuerdo con Glamour.

Patrick Mahomes espera que sea un éxito de ventas (Pixabay) (Pixabay)

Durante una entrevista para el programa de radio The Drive, Patrick Mahomes habló sobre la bebida dedicada a la estrella de pop.

“No soy un gran bebedor de licor, pero he escuchado que es una bebida realmente buena y, obviamente, queríamos hacerle un homenaje a Taylor y a lo importante que es, no solo para nosotros, sino también para esta ciudad”, expresó.

Asimismo, confió en que a los clientes le gustará la bebida, debido a su teatralidad y aseguró que será un éxito de ventas.

El cóctel contiene una mezcla de vodka clarificada con cítricos, curaçao seco, bayas de aronia, arándano, fresa, lima y té oolong, de acuerdo con People.

El restaurante también contará con otras bebidas que hacen referencia a las vidas de sus fundadores, tanto a los deportistas como a sus parejas, entre las que se encuentran:

Queen B : una referencia a Brittany Mahomes, esposa del quarterback.

: una referencia a Brittany Mahomes, esposa del quarterback. Show Time : un homenaje al apodo de toda la vida de Patrick.

: un homenaje al apodo de toda la vida de Patrick. Big Yeti: hace referencia al apodo de Kelce cuando jugaba baloncesto.

El restaurante tendrá detalles alusivos a los jugadores (Instagram/@toshberman ) (Instagram/@toshberman )

Cuándo abre el restaurante 1587 Prime

El nuevo restaurante inspirado en los números de las camisetas de los jugadores de fútbol americano está programado para abrir este mismo año dentro del Loews Kansas City Hotel, de acuerdo con Forbes.

A través de una publicación en Instagram, el local gastronómico anunció que desde el pasado 20 de agosto a partir de las 13.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, se podían realizar las reservaciones para la fecha de apertura, que será el miércoles 17 de septiembre.

Así luce por dentro el restaurante de Patrick Mahomes y Travis Kelce en Kansas City

Este espacio ocupará cerca de 10 mil pies cuadrados (alrededor de 9 mil metros cuadrados) y dos pisos completos, en los cuales se ubicarán comedores privados, exhibición de carnes y una cocina de autor, detalló Today.

Tendrá una de las colecciones de vinos más grandes de Missouri y la decoración hará referencia a los logros más importantes de Patrick Mahomes y Travis Kelce en su carrera deportiva.

El restaurante ya cuenta con un sitio web donde ya se pueden hacer las reservaciones y conocer un poco más acerca los detalles del complejo culinario. Incluso, permite la opción de registrarse para recibir actualizaciones sobre la apertura y otras curiosidades del lugar.

Las personas pueden reservar eventos dentro del restaurante (Instagram/@toshberman) (Instagram/@toshberman )

Kealce y Mahomes aficionados a los restaurantes Noble 33

El grupo hotelero Noble 33, socio de los jugadores de fútbol americano, cuenta con espacios en West Hollywood y Toronto, entre otras zonas de los Estados Unidos, de acuerdo con su sitio web.

Patrick Mahomes y Travis Kelce compartieron un video en el que probaron algunos de los platillos que serán parte del menú e incluso compartieron su afición por los restaurantes de esta cadena hotelera, por lo que decidieron unirse para desarrollar su propio concepto restaurantero con su toque deportivo.

“Travis y yo somos visitantes habituales de los restaurantes de Nobles 33 en otras ciudades, así que nos pareció lógico traer algo especial a nuestra comunidad en Kansas City”, comentó Mahomes, de acuerdo con People.