El nuevo restaurante que ya causa furor en Kansas City: Travis Kelce y Patrick Mahomes lo abrirán en septiembre

Las estrellas de Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes y Travis Kelce se unieron fuera de las canchas y abrirán su propio negocio en la ciudad. El restaurante de carnes y cortes, que abrirá sus puertas en septiembre de 2025, ya genera gran expectativa entre los fanáticos de la NFL, que buscan una mesa para probar sus platos.

Cuándo abre 1587 Prime, el restaurante de Mahomes y Kelce

Patrick Mahomes y Travis Kelce abrirán su restaurante de carnes y cortes llamado 1587 Prime. La inauguración está prevista para el 17 de septiembre de 2025 en Kansas City, Misuri, y se ubicará dentro del Hotel Loews.

Si bien abrirá sus puertas en un mes, los interesados ya pueden hacer sus reservas. La posibilidad de guardar una mesa se abrió a las 13.00 hs (tiempo del Este de Estados Unidos) del 20 de agosto, según informó Today.

Los propios jugadores de la NFL, Patrick Mahomes y Travis Kelce, compartieron un video en redes sociales sobre la apertura del restaurante. En el material, se los ve en las instalaciones probando algunos de los platillos del menú.

¿Sorpresa en la inauguración de 1587 Prime?

La inauguración del restaurante de carnes de Patrick Mahomes y Travis Kelce coincidirá con el cumpleaños número 30 del mariscal de campo de los Chiefs.

Patrick Mahomes cumplirá 30 años (Captura de pantalla @1587prime)

El propio Mahomes sugirió que podría celebrar su fiesta en el steakhouse en uno de los comentarios de la publicación en Instagram, un detalle que ha generado aún más expectativa entre los fanáticos.

Cómo es 1587 Prime y qué ofrecerá el menú

Desde 2024, el grupo hotelero Noble 33, socio de los jugadores de fútbol americano, tenía planes de abrir el restaurante en su Hotel Loews, que ocupará alrededor de 10.000 pies cuadrados (más de 9000 metros cuadrados) y dos pisos completos, según agregó Today.

Posible menú del restaurante 1587 Prime (Captura de pantalla @1587prime)

El nombre del restaurante, 1587 Prime, es un juego de palabras que combina los números de las camisetas de las dos estrellas de los Chiefs. El local contará con comedores privados, una exhibición de carnes, una cocina de chef y una de las colecciones de vinos más grandes de Misuri. Además, tendrá referencias sutiles a los logros deportivos de Mahomes y Kelce.

Los jugadores de la NFL revelaron que se hicieron fanáticos de los restaurantes de la firma Noble 33 en otras ciudades de Estados Unidos, por lo que decidieron abrir juntos uno en su ciudad natal.

Por su parte, Kelce se mostró emocionado por iniciar una nueva aventura con su amigo y compañero de equipo, con el objetivo de crear una experiencia única en Kansas City. En sus redes sociales, el restaurante se define como un steakhouse contemporáneo con “el espíritu de Kansas”.

Cuándo inicia la temporada 2025 de la NFL

La temporada regular de la Liga Nacional de Fútbol (NFL, por sus siglas en inglés) comienza oficialmente el próximo 4 de septiembre y se extenderá hasta la semana 18, con su último juego regular el 4 de enero de 2026, para dar paso a los Playoffs y en febrero el Super Bowl.

13/02/2023 Patrick Mahomes celebra una jugada durante la LVII Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles NORTEAMÉRICA DEPORTES ESTADOS UNIDOS NFL

Hay que recordar que Kansas City, comandado por Patrick Mahomes, perdió la final frente a las Águilas de Filadelfia, donde fueron aplastados 40-22 en el Caesar Superdome de New Orleans.