Frío y lluvia en Florida: cómo estará la temperatura este fin de semana en medio de la temporada de huracanes
El Estado Soleado se prepara para una seguidilla de jornadas con inestabilidad climática; en el sur predominarán las lluvias, mientras que en el centro bajarán los valores de los termómetros, en especial por las noches
La península de Florida se prepara para un fin de semana marcado por un cambio de aire que llevará lluvias intensas, nubes persistentes y temperaturas más frescas de lo habitual. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), esas condiciones climáticas se presentarán en ciudades como Miami, Tampa Bay, Melbourne, Jacksonville y Tallahassee.
El clima en el sur de Florida: Miami y alrededores
El sur de Florida permanecerá bajo la influencia de una masa de aire saturada que favorecerá la formación de tormentas eléctricas y aguaceros recurrentes. La llegada de un frente frío que se desplazará lentamente hacia la península aumentará la inestabilidad, con lluvias que podrían superar en algunos sectores las cuatro pulgadas (100 milimetros) en pocas horas, según el NWS de Miami.
- Las temperaturas máximas se ubicarán entre 88 °F (31 °C) y 90 °F (32 °C) este jueves, mientras que el viernes descenderán levemente hasta los 85 °F (29 °C) en áreas cercanas al lago Okeechobee.
- Las precipitaciones podrán acumular entre 0,5 y 1,5 pulgadas (12 a 38 milímetros) cada tarde, aunque no se descartan registros más altos en zonas con tormentas.
- El organismo mantiene un riesgo leve de lluvias excesivas en la franja oriental del sur de Florida.
Las condiciones de humedad elevada se combinarán con ráfagas aisladas de viento y frecuentes descargas eléctricas. El suelo ya se encuentra saturado, lo que incrementa las posibilidades de inundaciones urbanas.
El clima en la costa oeste de Florida: Tampa Bay y región central
En la región de Tampa Bay, la situación climática será distinta. El frente frío quedará al sur, lo que permitirá el ingreso de aire más seco hacia la zona de Nature Coast. El NWS local explicó que la nubosidad aumentará, pero las lluvias serán más dispersas.
- Las temperaturas máximas se quedarán en torno a 88 °F (31 °C), algo por debajo del promedio habitual.
- El viernes, las condiciones se mantendrán similares, con lluvias concentradas en el sur del área y una atmósfera más estable hacia el norte.
- Durante el fin de semana, se prevé una reducción marcada de la humedad, con puntos de rocío que bajarán hasta los 60 °F (16 °C), lo que dará una sensación más fresca y menos pegajosa.
Con la llegada de aire seco, los residentes tendrán un respiro de los episodios de precipitaciones intensas que dominaron jornadas anteriores.
Clima en la costa este central de Florida: Melbourne y el corredor de playas atlánticas
El centro de Florida, particularmente la zona de Melbourne y la Treasure Coast, seguirá afectado por lluvias abundantes y riesgo de inundaciones costeras. Los modelos del NWS de Melbourne anticipan que la humedad quedará atrapada en la región durante varios días, lo que mantendrá un patrón inestable.
- Las temperaturas máximas oscilarán entre 85 °F (29 °C) y 87 °F (31 °C), es decir, valores cercanos o levemente por debajo de lo normal.
- Las precipitaciones podrían dejar entre dos y cuatro pulgadas (50 a 100 milímetros) en los puntos más castigados.
- El riesgo de inundaciones menores se mantendrá elevado, en especial en áreas del sur de Orlando hacia la costa.
Un punto clave será el fuerte oleaje. El NWS advirtió sobre un alto riesgo de corrientes de resaca en todas las playas del centro de Florida, al menos hasta el viernes.
El clima en el noreste de Florida: Jacksonville y alrededores
Más al norte, en Jacksonville, el escenario estará marcado por un tiempo ventoso, con lluvias más asociadas a la influencia costera que a tormentas intensas en el interior. El NWS local destacó que el viernes, los vientos del noreste aumentarán su intensidad, lo que reforzará la nubosidad sobre la franja atlántica.
- Las temperaturas máximas alcanzarán los 88 °F (31 °C) en zonas del interior, mientras que en la costa se quedarán cerca de 82 °F (28 °C).
- Las rachas de vientos podrán llegar a 30 millas por hora (48 km/h) en áreas costeras, lo que generará un ambiente más fresco y con sensación de inestabilidad.
- Durante la noche, las mínimas bajarán hasta 66 °F (19 °C) en áreas interiores de Georgia y el valle del Suwannee, mientras que en la costa se mantendrán en torno a 72 °F (22 °C).
El sábado, el refuerzo de aire seco desde el noroeste reducirá la humedad en el interior, pero la costa continuará con lluvias intermitentes y brisas intensas.
El clima en el Panhandle y norte de Florida: Tallahassee
En la capital del estado y en el Panhandle, el panorama será mucho más estable, con jornadas secas y cálidas. El NWS local indicó que no se esperan precipitaciones relevantes durante el fin de semana.
- Las temperaturas máximas oscilarán entre 85 °F (29 °C) y 90 °F (32 °C).
- Las mínimas nocturnas se ubicarán en torno a 64 °F (18 °C) a 66 °F (19 °C), con posibilidad de descender aún más en sectores rurales.
- Solo hacia mediados de la próxima semana podría retornar algo de humedad y con ella un aumento de las mínimas, hasta los 70 °F (21 °C).
El ambiente en Tallahassee será más seco, lo que contrasta con las lluvias intensas previstas en el sur y el este de la península.
