Top Chef VIP ya tiene a su primer eliminado: se fue “El Padrino” y lo despidieron con lágrimas

El reality show de cocina vivió su primer episodio emotivo con la eliminación de uno de sus participantes más queridos: el actor mexicano Sergio Goyri. Con muestras de cariño y respeto por parte de sus compañeros y del público, Top Chef VIP (Telemundo) despidió a una de sus figuras centrales en una jornada de alta tensión.

Aunque breve, el paso del actor mexicano Sergio Goyri por el programa Top Chef VIP conquistó no solo a los televidentes, sino a sus rivales del reality show luego de que anunciaran que era el primer eliminado, de acuerdo con US Magazine.

El actor mexicano Sergio Goyri en Top Chef VIP (Instagram @Telemnundo)

La noticia de la primera eliminación en Top Chef VIP fue anunciada por “Toño” de Livier. El platillo final de Sergio Goyri, un steak que no logró agradar al jurado, lo llevó a ser el primero en abandonar la competencia. Goyri se encontraba en la ronda de eliminación junto al cantante Elvis Crespo y la ganadora de Miss República Dominicana 2024, Celine Santos.

La salida del actor mexicano de 66 años sorprendió a todos, ya que sus compañeros esperaban otra decisión, al no creer que unos huevos revueltos superarían su plato. Sergio Goyri contó posteriormente que se le partió el corazón al ver los rostros de los jueces (la chef Tita y la chef Betty Vázquez) mientras deliberaban para anunciar al eliminado.

A pesar del resultado, el actor mexicano señaló que no estaba triste, sino todo lo contrario. Entre lágrimas y abrazos de sus compañeros, Sergio Goyri, apodado “El Padrino”, se despidió de los otros participantes, de los jueces y del público de Top Chef VIP 4.

“Los ves con lágrimas en los ojos, pues ni modo de que te aguantes. Ahí rodaron dos o tres lagrimitas, pero está bien”, comentó el mexicano a las cámaras de Telemundo. Juan Soler fue uno de los más afectados por la expulsión de Goyri, al punto de revelar que tuvo que salir del escenario en ese momento porque “se quebró”.

“Estoy triste porque pierdo un compañero de viaje, un compañero de la vida. Me tuve que ir (del set de grabación) porque me quebré cuando Goyri se despedía de todos. Y no era el momento, era el momento de que el señor Goyri se despidiera y saliera por la puerta grande como se merece”, expresó Soler a la cadena.

Cuál fue el platillo por el que eliminaron a Sergio Goyri

La prueba de eliminación, en la que se enfrentaron el actor mexicano Sergio Goyri, el cantante Elvis Crespo y la reina de belleza Celine Santos, consistía en elaborar un platillo de temática libre para tratar de convencer a los chefs y así seguir en la competencia.

Sergio Goyri en Top Chef VIP (Instagram @Telemnundo)

“El Padrino” decidió hacer un corte de carne que, aunque estuvo en el término de cocción correcto, no logró conquistar el paladar de los jueces, quienes dijeron que le faltó sazón y “carácter”, lo que lo puso en la cuerda floja.

Por su parte, Elvis Crespo preparó un aguacate relleno de huevo revuelto, el cual bautizó como “el encanto de John Lennon”, que al final reveló que es uno de sus desayunos favoritos. Sin embargo, los chefs inclinaron la balanza en su favor y quedó a salvo.

“Vamos a ver hasta dónde Dios, los jueces y las circunstancias me permiten estar aquí”, expresó al programa después de salvarse de la eliminación.

A qué hora y dónde ver Top Chef VIP 4

La cuarta temporada del programa Top Chef VIP se puede ver a través de Telemundo de domingo a viernes a las 19.00 hs (tiempo del Este de Estados Unidos) o a las 18.00 hs (tiempo del Centro de Estados Unidos).

Sergio Goyri es el primer eliminado de Top Chef VIP (Instagram @Telemnundo)

Además de conseguir el reconocimiento Top Chef VIP, el ganador del reality show se llevará 200 mil dólares en efectivo.