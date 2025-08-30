With Love, Meghan: la casa en California donde se filmó la serie de Netflix y se puede alquilar para eventos

En 2025, Meghan Markle estrenó en Netflix la serie With Love, Meghan. La esposa del príncipe Harry protagonizó este programa donde compartió consejos de estilo de vida en compañía de sus amigos famosos. Si bien el concepto del show es hogareño, no grabó en su propia casa, sino que alquiló una mansión en California para la producción.

Así es la casa donde Meghan Markle filmó su serie de Netflix

El 26 de agosto de 2025 se estrenó la segunda temporada de With Love, Meghan y con ello los televidentes volvieron a entrar en la casa que Markle eligió para filmar el programa.

Una de las características de esta propiedad son las ventanas que dejan entrar una gran cantidad de luz natural (YouTube/Netflix)

En marzo del mismo año, la duquesa le reveló a People que el inmueble que se ve en la serie no es suyo, sino que se trata de una propiedad que rentó.

El sitio de bienes raíces Realtor explicó que la casa en With Love, Meghan se encuentra en Montecito, dentro del condado de Santa Bárbara, en California. El lugar cuenta con cuatro habitaciones, 4,5 baños y tiene un valor de US$9,5 millones.

Como se observó en el programa de Netflix, el inmueble presenta un plano de planta abierta (varias secciones se combinaron para crear un espacio más amplio), así como ventanas de gran tamaño.

Realtor detalló que la casa se encuentra en un terreno de cinco acres (dos hectáreas) y cuenta con su propio granero. Los jardines de la propiedad están decorados con árboles de aguacates y limones.

Los dueños del inmueble son Tom y Sherrie Cipolla, una pareja de filántropos que compraron el lugar en 2017 por US$4,7 millones, según Realtor.

La casa de With Love, Meghan se alquila para eventos

La vivienda de With Love, Meghan se llama Montecito Orchard Private Estate y, según People, se trata de un lugar que la gente puede rentar para organizar eventos.

La propiedad en Montecito cuenta con piscina y está rodeada de vegetación (Amanda Marie & Co.)

La cuenta de Instagram de la propiedad indicó que la empresa a cargo de la casa es Amanda Marie & Co., compañía que se dedica a la planeación de bodas y fiestas en múltiples estados de EE.UU.

El sitio de Amanda Marie & Co. explicó que esta finca en California realiza una cantidad mínima de eventos al año. El lugar puede rentarse durante un fin de semana, pero no cuenta con los alojamientos necesarios para que los anfitriones e invitados pasen la noche ahí.

La empresa agregó que Montecito Orchard Private State es ideal para reuniones con menos de 120 asistentes. La página web no muestra el precio por rentar este sitio, a menos que los interesados se comuniquen directamente con la compañía.

Por qué Meghan Markle no quiso grabar el programa en su propia casa

El 7 de marzo de 2025, la duquesa de Sussex reveló la razón por la cual grabó With Love, Meghan en un lugar distinto a su casa.

Meghan Markle y su familia se mudaron a California desde Reino Unido en 2020 (Instagram/@meghan)

Para Meghan Markle, una de sus prioridades fue proteger el refugio que construyó en su hogar en compañía de su esposo, el príncipe Harry, y sus dos hijos: Archie y Lilibet. Así que la idea de recibir un equipo de producción completo ahí no le pareció un escenario deseable.

“Somos una familia muy unida y me encantan esos momentos: acostar a Lili para que duerma la siesta, almorzar juntos, disfrutar de un momento especial al final del día”, describió Markle. “Nuestra cocina es donde mamá guisa para la familia, y con más de 80 personas… ¡Sería mucha gente en casa!".

Realtor señaló que Montecito Orchard Private State se encuentra a unas cuantas millas de la verdadera casa de Meghan Markle. Esto permitió que la familia de la exactriz pudiera visitarla durante las grabaciones de su serie.