FBI desbarata "posible ataque terrorista" en Michigan, dice su director

El director del FBI, Kash Patel, dijo el viernes que la agencia frustró un potencial "ataque terrorista" durante el fin de semana de Halloween en el estado de Michigan, Estados Unidos.
"Esta mañana, el FBI frustró un posible ataque terrorista y detuvo a varias personas en Michigan que presuntamente planeaban un ataque violento durante el fin de semana de Halloween", informó Patel en X.
En una publicación en Facebook, la policía de Dearborn, una ciudad al oeste de Detroit, afirmó que el FBI había llevado a cabo operaciones a primera hora del viernes.
"Queremos asegurar a nuestros residentes que, en estos momentos, no existe ninguna amenaza para la comunidad", añadió.
