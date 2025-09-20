“Flat pack container home”: así son las casas prefabricadas de China que se pueden construir en solo 90 minutos

Las casas prefabricadas se volvieron una tendencia en Estados Unidos, dado que ofrecen una serie de ventajas en comparación con las propiedades tradicionales. Entre las diferentes modalidades, surgieron unas mobile home originarias de China que se pueden construir en tan solo 90 minutos y que ganan popularidad en todo ese país norteamericano, pero especialmente en California.

Cómo son las casas prefabricadas que ganan popularidad en California

Las flat pack container home son una serie de casas prefabricadas que presentan un proceso sencillo y rápido de construcción. Este modelo específico surgió a mediados del siglo XX en China. Este 2025, se instalaron en la comunidad de Desert Hot Springs, en California, con siete lotes, según remarcó The Mirror, tras la llegada de las Paradise Tiny Home en noviembre de 2024.

Los diseños y dimensiones de las casas prefabricadas varían según las preferencias del comprador truformtiny.com

Según la compañía fabricante de origen chino Zhongnan Steel Structure, este tipo de viviendas posee una estructura de acero galvanizado y paneles que se pueden aislar con EPS (poliestireno expandido), lana de roca o de vidrio.

Las dimensiones de estas casas prefabricadas suelen rondar los 320 pies cuadrados (30 metros cuadrados) y se pueden expandir hasta en cuatro niveles. Además, las disposiciones pueden variar en función de las preferencias del comprador, debido a la gran oferta que se posee en el mercado.

En diálogo con el medio mencionado, el administrador inmobiliario en la región de California Jonathan Taylor destacó la marca Boxabl Home, que suelen ir insertadas en la parte trasera de un camión. “Es una casa pequeña, de 361 pies cuadrados (33 metros cuadrados) y techos con una altura de diez pies (tres metros)”, puntualizó.

El interior de estas viviendas suele presentar un estudio y una habitación en el mismo nivel truformtiny.com

Asimismo, describió que “la cocina está equipada como una casa común, con todos los electrodomésticos de tamaño estándar”. “Tiene la sensación de un estudio, pero cuenta con un baño amplio y gabinetes”, agregó.

Asimismo, enfatizó que son una alternativa accesible ante el alto costo de vida en California: “Aquí la vivienda se ha vuelto inasequible para mucha gente. Se ven varias familias viviendo en una casa de dos habitaciones y dos baños. La gente está cambiando de rumbo para poder permitirse más en sus vidas y tener ingresos más sostenibles".

Cuánto cuesta una casa prefabricada de China en Estados Unidos

The Mirror indicó que este tipo de viviendas presentan un precio base de alrededor de 85.000 dólares en los modelos que presentan un único nivel con un dormitorio, con dimensiones aproximadas de 33 metros cuadrados. También están las opciones de alquiler por US$495 al mes.

Las casas prefabricadas de este tipo de China pueden involucrarse en la parte trasera de un camión truformtiny.com

Las casas prefabricadas presentan un gasto inferior a la renga promedio de una ciudad, según advirtieron los usuarios de este tipo de unidades en redes sociales. En sus experiencias, señalaron que únicamente se debe abonar el costo mensual del terreno y los gastos de servicio como el agua y la luz.

Recomendaciones antes de comprar una casa prefabricada en EE.UU.

Ángeles Barrios, una joven venezolana que vivió durante dos años en una unidad de este tipo en Estados Unidos, compartió su experiencia en su cuenta de TikTok y reveló algunos trucos a tener en cuenta antes de adquirir una mobile home:

Verificar que la vivienda no presenta goteras u otro tipo de daños importantes.

Si se trata de una casa prefabricada de segunda mano, consultar si no cuenta con deudas o litigios, es decir, si posee el título limpio.

Se debe tener en cuenta el gasto del alquiler del terreno, que suele oscilar entre los US$300 y los US$800 al mes, para lo cual hay que presentar ingresos comprobables.

Plantear la opción de realizar un pago en cuotas si se requiere.