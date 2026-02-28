Adiós al “penny”: Florida debate el proyecto de ley SB 1074 para redondear los pagos en efectivo

El Senado de Florida aprobó la propuesta SB 1074 para establecer un sistema de redondeo en transacciones en efectivo ante la suspensión de la fabricación del centavo en Estados Unidos. La medida ahora espera tratamiento en la Cámara de Representantes y requerirá la firma del gobernador Ron DeSantis para entrar en vigor.

Cómo funcionaría el redondeo de pagos en efectivo en Florida

Tras ser aprobada por unanimidad, con 36 votos afirmativos y ninguno en contra, el Senado estatal dio luz verde a la iniciativa presentada por el senador republicano Don Gaetz. La propuesta busca fijar reglas para redondear los montos finales en operaciones realizadas exclusivamente en efectivo y de manera presencial.

Debido a que la Casa de Moneda detuvo la fabricación de centavos en 2025 por sus altos costos, los legisladores de Florida propusieron normativas para gestionar una economía sin esta moneda Freepik

El texto de la SB 1074 establece un mecanismo específico para ajustar el total a pagar cuando el importe final no pueda abonarse con centavos. Según se detalla, el redondeo se aplicará al dígito final del monto total de la siguiente manera:

Hacia abajo a cero : si la transacción termina en uno o dos centavos.

: si la transacción termina en uno o dos centavos. Hacia arriba a cinco : si la transacción termina en tres o cuatro centavos.

: si la transacción termina en tres o cuatro centavos. Hacia abajo a cinco : si la transacción termina en seis o siete centavos.

: si la transacción termina en seis o siete centavos. Hacia arriba a diez : si la transacción termina en ocho o nueve centavos.

: si la transacción termina en ocho o nueve centavos. Sin cambios: las transacciones que terminen en cero o cinco centavos no se redondean.

La normativa precisa que el sistema de ajuste no alcanzará a los pagos efectuados mediante tarjetas de crédito o débito, transferencias electrónicas, cheques, tarjetas de regalo ni giros postales. Estos medios continuarán con sus procesamientos por el valor exacto hasta el centavo.

El proyecto también indica que el mecanismo no modifica el precio de venta de los productos ni altera los impuestos aplicables, recargos o tarifas vinculadas a la operación comercial. El ajuste se limita al momento del pago en efectivo.

Asimismo, se establece que aplicar el redondeo conforme a las reglas previstas no constituirá una práctica comercial engañosa o desleal, siempre que el comercio respete los parámetros definidos en la ley.

El Proyecto de Ley establecen un sistema obligatorio de redondeo al níquel más cercano para todas las transacciones realizadas exclusivamente en efectivo Freepik

Cuándo entraría en vigor la ley de redondeo en Florida

Tras su aprobación en el Senado el 26 de febrero de 2026, la iniciativa fue enviada a la Cámara de Representantes de Florida, donde continúa en trámite legislativo. En paralelo, existe un proyecto idéntico en esa casa, identificado como HB 951.

La versión de la Cámara fue impulsada por la representante republicana Fiona McFarland y cuenta con el copatrocinio del representante republicano Toby Overdorf. Ambos textos comparten el mismo contenido y objetivos.

Para que la propuesta se convierta en ley, la Cámara debe aprobar la misma versión del proyecto. Una vez cumplido ese paso, el documento será remitido al gobernador Ron DeSantis para su firma.

El texto legislativo señala que la norma comenzará a regir en el momento en que se convierta en ley. Esto implica que, tras la firma del gobernador, su aplicación sería inmediata.

No obstante, el uso efectivo del sistema de redondeo está condicionado a que la moneda de un centavo ya no se encuentre en producción. La decisión de frenar su fabricación fue adoptada a nivel federal. La Casa de la Moneda de EE.UU. realizó la última acuñación destinada a circulación en 2025.

Los montos finales se ajustarán hacia arriba o hacia abajo según el último dígito MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Por qué se dejó de fabricar el centavo en Estados Unidos

El Departamento del Tesoro puso fin a la emisión del centavo tras constatar que el costo de producción superaba su valor nominal. Cada unidad implicaba un gasto de 3,69 centavos para el gobierno federal.

La decisión fue respaldada por el presidente Donald Trump, quien calificó el proceso como un uso ineficiente de recursos públicos. A partir de esa directriz, se interrumpió la fabricación para circulación general.

A pesar del cese en la acuñación, el centavo mantiene su condición de moneda de curso legal. Se estima que existen alrededor de 300 mil millones de piezas en circulación en todo el país norteamericano, que pueden seguir su utilización para pagos exactos.