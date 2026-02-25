Alerta para quienes usan ITIN: la Justicia autoriza al IRS a compartir direcciones de inmigrantes con el ICE

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de D.C. validó la legitimidad del intercambio de información entre el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión podría poner en peligro a ciertos inmigrantes que declaren impuestos.

El IRS puede compartir datos de inmigrantes con el ICE

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de Washington D. C. emitió un fallo y rechazó la solicitud de grupos civiles para suspender temporalmente el acuerdo de datos entre ambas organizaciones.

El IRS podrá compartir con ICE datos de los inmigrantes con órdenes de deportación para facilitar el proceso (Pexels/Bia Limova)

La decisión publicada el pasado 24 de febrero representa una mala noticia para ciertos inmigrantes, ya que la agencia de impuestos no protege los datos de contribuyentes y compartirá nombres y direcciones.

Esto bajo el argumento de que no viola las leyes de confidencialidad cuando se trata de investigaciones criminales, incluidas las personas con órdenes de deportación ya emitidas.

El intercambio de datos no supone que el IRS entregue información al ICE de manera automática; más bien supone que la agencia de inmigración entregue al departamento recaudador de impuestos una lista de personas que están bajo investigación o que cuenten con una orden final de deportación.

Posteriormente, el IRS buscará en sus archivos a la persona para corroborar si ha declarado impuestos y entregará al ICE la dirección registrada recientemente. Esta medida afectaría principalmente a quienes usan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) y declaran sus ingresos sin tener un estatus legal.

Gobierno de EE.UU. defiende el intercambio de datos

La solicitud que buscaba bloquear temporalmente el intercambio de información entre ambas agencias fue enviada por un grupo de derechos de los inmigrantes para evitar facilitar la identificación y deportación de personas que se encuentran ilegalmente en el país norteamericano.

A pesar de que diversos grupos de activistas en favor de los derechos de los inmigrantes reaccionaron negativamente al fallo de la corte, el gobierno de EE.UU. defendió su postura.

El Gobierno de EE.UU. celebró el acuerdo de intercambio de información entre el IRS y ICE (Facebook/U.S. Immigration and Customs Enforcement)

Harry T. Edwards, uno de los jueces de la Corte de Apelaciones, expresó que es poco probable que los grupos solicitantes tengan éxito en sus reclamos, ya que la información que comparten las agencias no está cubierta por el estatuto de privacidad del IRS.

Por otra parte, Pam Bondi, fiscal general, celebró la decisión del tribunal como una victoria crucial para la administración del presidente Donald Trump, de acuerdo con The Washington Post.

El argumento de las autoridades es que el acuerdo entre el IRS y el ICE ayuda a llevar a cabo la agenda del mandatario estadounidense para deportar a los inmigrantes indocumentados y asegurar las fronteras del país.

Qué inmigrantes deben presentar declaración de impuestos en EE.UU.

La ley estadounidense indica que los migrantes en cualquier parte del país norteamericano están obligados a pagar sus obligaciones ante el IRS, sin importar su estatus migratorio.

Inmigrantes indocumentados en EE.UU. pueden pagar impuestos a través del ITIN (Pexels/RDNE Stock project)

El ITIN es el proceso en el que los extranjeros que están irregularmente en EE.UU. pueden pagar impuestos, ya que no se requiere de un número de Seguro Social.

El procedimiento del número de identificación personal del contribuyente consta de una cifra de nueve dígitos emitida por el IRS y tiene validez en el sistema tributario, aunque no funciona como identificación en otro ámbito.

Las leyes del país norteamericano indican que todas las personas que generen ingresos deben pagar impuestos, lo que significa que los inmigrantes indocumentados deben cumplir las mismas obligaciones fiscales que los residentes legales.