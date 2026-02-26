¿Avanza Hinojosa vs. Abbott? Nuevas encuestas en Texas y quién ganaría la gobernación este 2026

De cara a las elecciones primarias del 3 de marzo en Texas, el panorama parece estar claro sobre los ganadores de las internas. Mientras que las encuestas ya miden al gobernador Greg Abbott como el candidato republicano, Gina Hinojosa obtuvo una diferencia considerable en la intención de voto para ser la representante demócrata en las generales. En el enfrentamiento entre ambos, el mandatario tiene ventaja.

Greg Abbott y Gina Hinojosa se perfilan como los ganadores de las primarias en Texas

Dado su alto perfil como figura republicana, los analistas consideran que Abbott tiene las mayores chances de ganar la interna republicana y llegar a las generales del 3 de noviembre.

Greg Abbott se presenta como el máximo candidato republicano para las elecciones a gobernador de Texas Archivo

En ese sentido, los sondeos más recientes ni siquiera consultaron sobre las primarias del partido oficialista, sino que directamente midieron el nivel de apoyo del candidato para los comicios generales.

Eso ocurrió por igual en las encuestas de Emerson College y la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston. En ambas investigaciones, consideraron que Abbott e Hinojosa serán los ganadores de las primarias.

Sin embargo, en el último caso sí se realizó un sondeo con respecto a la interna demócrata del Estado de la Estrella Solitaria. La Hobby School of Public Affairs encuestó a 550 posibles votantes entre el 20 y el 31 de enero.

Con respecto a los candidatos demócratas, estos fueron los niveles de apoyo:

Gina Hinojosa : 37%

: 37% Chris Bell : 7%

: 7% Bobby Cole: 6%

Los sondeos sobre la interna presentan a Gina Hinojosa como la máxima candidata demócrata de Texas Facebook Gina Hinojosa

Esto no ocurrió por el lado republicano, ya que los investigadores trabajan con el supuesto de que Abbott llegará a las generales.

Ventaja para Abbott sobre Hinojosa: qué dicen las últimas encuestas

A pesar de que no midieron el desempeño en las primarias republicanas, los mencionados sondeos sí se encargaron de consultar cuál sería la preferencia de los electores en caso de que finalmente estos dos fueran los nombres de las elecciones generales.

De acuerdo con el trabajo de la Universidad de Houston, estos fueron los porcentajes de intención de voto:

Greg Abbott : 49%

: 49% Gina Hinojosa: 42%

Por su parte, se presentó un escenario sumamente similar en la investigación de Emerson College. Para esta encuesta, los analistas contaron con la opinión de 1165 posibles sufragantes, recopiladas entre el 10 y el 12 de enero.

Al preguntar sobre la eventual elección entre el actual gobernador y la candidata demócrata, estas fueron las cifras:

Greg Abbott : 50%

: 50% Gina Hinojosa: 42%

El video de lanzamiento de candidatura de Gina Hinojosa

La ilusión de Hinojosa: la encuesta que le da un “empate técnico” con Abbott en Texas

A pesar de que las encuestas recientes presentan un escenario de desventaja para la legisladora texana, un sondeo que su equipo de campaña mandó a realizar presenta una diferencia más corta.

En este caso, la investigación la llevó a cabo GBAO Strategies entre el 16 de enero y el 3 de febrero y contó con una muestra de 1000 posibles electores. Los resultados fueron:

Greg Abbott : 46%

: 46% Gina Hinojosa: 43%

La diferencia de tres puntos cae dentro del margen de error, dispuesto en +/- 3,1%. En ese sentido, el equipo de campaña demócrata asegura que Hinojosa comienza la carrera a las elecciones generales en un “empate técnico”.