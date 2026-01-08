Las nuevas y exclusivas monedas que los coleccionistas podrán encontrar en EE.UU. en 2026

La Casa de la Moneda de Estados Unidos anunció el lanzamiento de un conjunto de piezas conmemorativas, con motivo del 250º aniversario de la fundación del país norteamericano, previstas para el verano boreal de 2026. Se trata de emisiones pensadas exclusivamente para el mercado numismático y de rediseños temporales del circulante, con fechas duales y referencias a hitos históricos.

Monedas exclusivas para coleccionistas en el semiquincentenario de EE.UU.

Dentro del programa especial para 2026, la Casa de la Moneda lanzará ejemplares que solo podrán adquirirse como objetos de colección. Estos no formarán parte del circulante regular y contarán con acabados y características numismáticas específicas, pensadas para su conservación a largo plazo.

A pesar de que ya no estará más disponible para su circulación, el centavo Lincoln tendrá una emisión especial exclusiva para los coleccionistas US Mint

Según el sitio web oficial, estas piezas son:

Centavo Lincoln 2026 : aunque esta denominación dejó de producirse para circulación general en 2025, se emitirá de manera exclusiva para coleccionistas en sets anuales. El anverso conservará el retrato de Abraham Lincoln , acompañado por la inscripción “IN GOD WE TRUST” y la fecha dual “ 1776 ~ 2026 ″. El reverso mantendrá el diseño del escudo de la Unión, que representa la cohesión de los estados bajo un gobierno federal.

: aunque esta denominación dejó de producirse para circulación general en 2025, se emitirá de manera exclusiva para coleccionistas en sets anuales. El anverso conservará el retrato de , acompañado por la inscripción “IN GOD WE TRUST” y la fecha dual “ ″. El reverso mantendrá el diseño del escudo de la Unión, que representa la cohesión de los estados bajo un gobierno federal. Medio dólar “Enduring Liberty”: se trata del primer rediseño de esta pieza desde el Bicentenario de 1976. En el frente, se observa un primer plano de la Estatua de la Libertad, mientras que en el reverso se representa el traspaso simbólico de la antorcha a una nueva generación. Esta moneda también llevará la fecha conmemorativa y podrá adquirirse exclusivamente como pieza de colección.

Ambos ejemplares estarán disponibles para su venta en el sitio web oficial de la Casa de la Moneda durante el verano boreal, aunque hasta el momento no se precisó la fecha. Su valor comienza en US$33,25, para el set Lincoln, y el medio dólar aún no tiene un precio estipulado.

Estas piezas estarán a la venta durante el verano boreal de EE.UU. US Mint

Cambios temporales en monedas de circulación regular

Además de las emisiones exclusivas, la institución confirmó que durante este año se introducirán modificaciones en monedas que sí circularán de manera habitual. Estos cambios tendrán carácter temporal y estarán vinculados al aniversario nacional.

Moneda de diez centavos : para el semiquincentenario, cuyo diseño no había sido modificado en ocho décadas, el anverso mostrará una nueva representación de la Libertad, mientras que el reverso incluirá elementos asociados a la lucha por la independencia. Esta pieza llevará la inscripción “1776 ~ 2026”.

: para el semiquincentenario, cuyo diseño no había sido modificado en ocho décadas, el anverso mostrará una nueva representación de la Libertad, mientras que el reverso incluirá elementos asociados a la lucha por la independencia. Esta pieza llevará la inscripción “1776 ~ 2026”. Cuarto de dólar : durante 2026 se emitirán cinco diseños distintos, cada uno relacionado con documentos y momentos clave de la historia estadounidense. Estas piezas circularán junto a las versiones tradicionales, lo que permitirá que el público general también acceda a ellas.

: durante 2026 se emitirán cinco diseños distintos, cada uno relacionado con documentos y momentos clave de la historia estadounidense. Estas piezas circularán junto a las versiones tradicionales, lo que permitirá que el público general también acceda a ellas. El níquel : por su parte, mantendrá el diseño introducido en 2006, inspirado en una pintura de Thomas Jefferson, pero incorporará de manera excepcional la fecha dual. El reverso continuará mostrando Monticello, restaurado a partir del diseño original de Felix Schlag.

: por su parte, mantendrá el diseño introducido en 2006, inspirado en una pintura de Thomas Jefferson, pero incorporará de manera excepcional la fecha dual. El reverso continuará mostrando Monticello, restaurado a partir del diseño original de Felix Schlag. El dime de la Libertad emergente: esta es una de las piezas más comentadas del programa. En el anverso, se presenta una figura de la Libertad avanzando con determinación, con el cabello movido por el viento y un gorro que incluye estrellas y franjas. Este diseño remite tanto al proceso revolucionario como a las primeras monedas del país norteamericano. El reverso muestra un águila en pleno vuelo, que sostiene flechas, en referencia al conflicto por la independencia y a la defensa de la soberanía.

Estos rediseños buscan ofrecer una lectura contemporánea de símbolos históricos, al mismo tiempo que mantiene la estructura formal de la denominación, pero que introduce una narrativa visual distinta que estará disponible solo durante el año conmemorativo.

Todos los nuevos ejemplares tendrán grabada la fecha dual "1776 ~ 2026" US Mint

Los cinco nuevos cuartos de la numismática estadounidense

El programa del cuarto de dólar contempla cinco variantes que abordan distintos momentos y documentos de la historia estadounidense. Una de ellas está dedicada al Pacto del Mayflower, firmado en 1620, considerado un antecedente de los principios democráticos posteriores. El diseño incluye a los peregrinos y al barco Mayflower en navegación.

Otra versión se centra en la Guerra de Independencia, con la figura de George Washington en el anverso y un soldado del Ejército Continental en Valley Forge en el reverso. Esta moneda remite a las dificultades del conflicto y al contexto previo a la consolidación de ese país.

Las restantes emisiones estarán dedicadas a la Declaración de Independencia, la Constitución de los EE.UU. y el Discurso de Gettysburg. Cada una presenta en el frente a figuras clave como Thomas Jefferson, James Madison y Abraham Lincoln, y en el reverso símbolos y textos asociados a esos hitos históricos.