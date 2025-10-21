Adiós Seattle, hola Miami: Jeff Bezos se mudó tras vender en 63 millones de dólares su mansión

La propiedad de Jeff Bezos en Miami, Florida, se convirtió en la residencia principal del empresario y su esposa Lauren Sánchez tras la venta de su mansión en Seattle, que marcó un récord en el precio logrado por una transacción inmobiliaria en Washington, tras entregarse en 63 millones de dólares en abril pasado.

Cómo es la mansión de Seattle que vendió Jeff Bezos tras mudarse a Miami

Bezos adquirió la propiedad por US$37,5 millones en 2019 y la vendió en abril de 2025 por poco menos del doble del valor. Con el cierre de la compra, el multimillonario dijo adiós a una mansión de 875 metros cuadrados frente al lago Washington.

La mansión que Bezos vendió en Seattle tenía vista al lago Washington Page Six

El fundador de Amazon estableció la sede de la compañía en el centro de Seattle, en 1994, y la vivienda se ubicaba a tan solo 11 kilómetros de la empresa. Situada en el vecindario de Hunts Point, en el condado de King, la venta para Cayan Investments LLC de la mansión alcanzó un récord en el estado en abril pasado, según Puget Sound Business Journal.

La propiedad tenía una disposición con tres dormitorios principales, cuatro baños, una cocina destinada a servicios de catering, un ascensor, vestidores amplios y una terraza con azotea y chimenea. Además, cuenta con una casa para huéspedes de dos pisos y un jardín extenso.

La mansión que vendió Jeff Bezos en Seattle por 63 millones de dólares Page Six

Por qué Bezos eligió Florida como su nuevo hogar tras 20 años en Washington

A fines de 2023, el multimillonario anunció sus deseos de mudarse a Florida y dejar Washington tras casi dos décadas, cuyo lugar fue el escenario de la fundación de su empresa. A través de un posteo de Instagram, Bezos detalló los motivos por los cuales decidió instalarse en Miami.

“Mis padres siempre han sido mis mayores partidarios. Recientemente, se mudaron de vuelta a Miami, el lugar donde vivíamos cuando era más joven“, señaló. Así, indicó que su intención era estar más cerca de sus familiares, además de sentir devoción por la ciudad de Florida.

Bezos detalló los motivos de su mudanza a Florida Instagram/Jeffbezos

Con respecto a sus negocios, advirtió que las operaciones de Blue Origin “están cambiando cada vez más” a Cabo Cañaveral. Y concluyó: “Seattle, siempre tendrás un pedazo de mi corazón”.

La nueva residencia de Bezos en Florida

El multimillonario posee tres propiedades de lujo en Indian Creek Island, en el condado de Miami-Dade. Las dos primeras fueron adquiridas a mediados de 2023, por US$68 millones y US$79 millones, respectivamente.

Junto a la última compra de Bezos en el destino de Florida, por US$90 millones en 2024, su patrimonio total en Indian Creek Island ascendió a US$237 millones, según remarcó Fortune. De esta forma, y con la compra de su antigua residencia en Seattle, el magnate consolidó su mudanza al Estado del Sol.

Bezos posee un patrimonio de US$237 millones en Indian Creek Island Archivo

La mansión más reciente que adquirió el fundador de Amazon en Miami-Dade tiene una disposición de seis dormitorios y nueve baños, distribuidos en más de 1100 metros cuadrados. También posee una oficina, un gimnasio y una piscina en el jardín.

En tanto, el empresario mantuvo un aspecto que llamó la atención en su residencia de Washington: la vista frente al mar desde su casa.