Alberto Zaltzberg, el argentino que se postula a alcalde de una ciudad de Miami: “Este país se hizo en base a los inmigrantes”

Alberto Zaltzberg, un argentino de 51 años, oficializó su postulación para convertirse en el primer alcalde de origen latino de Aventura, la exclusiva ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade, Florida. El empresario, quien reside en los Estados Unidos desde hace más de dos décadas, compite en las elecciones del próximo 3 de noviembre con el objetivo de destronar al actual intendente, el demócrata Howard S. Weinberg.

Quién es Alberto Zaltzberg, el empresario argentino que se postula a la alcaldía de Aventura

Tendrían que pasar más de 20 años en Estados Unidos para que Zaltzberg presentara su candidatura. En una entrevista con TN, Zaltzberg describió cómo fue su llegada al país, luego de abandonar la Argentina en 2001 debido a la crisis económica.

Alberto Zalztberg es broker inmobiliario y especialista en marketing online e inteligencia artificial LinkedIn

En aquel momento, el argentino vendió su parte en una empresa de internet y aceptó una oferta laboral en Miami.

Hoy, consolidado como broker inmobiliario y especialista en marketing online e inteligencia artificial, según describe en su perfil de LinkedIn, Zaltzberg busca aplicar una mirada técnica a la administración de esta pequeña urbe de 40.000 habitantes.

La postura de Alberto Zaltzberg en cuanto a la inmigración

Si bien compite por el Partido Republicano y adoptó el eslogan “Make Aventura Great Again”, aclaró en la entrevista que tiene diferencias con el presidente Donald Trump con respecto a la política exterior y la migración.

Alberto Zalztberg es el candidato republicano a la alcaldía de Aventura, Florida City of Aventura

“Este país se hizo con base en los inmigrantes. Se corrió la línea gris porque hay mucha inmigración ilegal, pero eso no significa que sean delincuentes", sostuvo.

“Una persona sin papeles está fuera de la ley, pero no conocemos su historia. Existe un gris. La gente tiene derecho a vivir tranquila y a emigrar, pero el que no se ajusta a la ley optó por un camino paralelo”, agregó.

El vínculo de los argentinos con Aventura

Aventura es una ciudad conocida entre los argentinos al ser uno de los destinos preferidos para las compras. Anualmente, miles de turistas visitan su famoso centro comercial Aventura Mall, el tercero más grande de Estados Unidos.

El centro comercial Aventura Mall en Aventura, Florida

De acuerdo con Zaltzberg la ciudad tiene rasgos utópicos al registrar más ingresos que gastos, sumado a que tiene baja carga impositiva. “La ciudad tiene recursos para tener mejores servicios”, expresó en la entrevista.

Entre sus propuestas destaca la posibilidad de aumentar un impuesto local que permita a los residentes recibir atención en el hospital privado de la zona.

Alberto Zaltzberg y su relación inquebranteble con la Argentina

El vínculo de Zaltzberg con la Argentina permanece intacto. A pesar de residir en el extranjero, sigue de cerca la actualidad política nacional. Durante le entrevista con el medio citado, sostuvo que guarda sus reservas con las políticas del presidente Javier Milei.

“Por momentos me hace ruido que el Presidente sea tan fanático de sus ideas porque se termina aislando. Me gustaría ver una oposición en la que todo no sea blanco o negro”, expresó.

Con relación a su vida familiar, destacó que sus dos hijos, Keyla y Dylan, conservan su identidad argentina, a pesar de haber nacido y crecido en Estados Unidos.