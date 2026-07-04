Noticias de Filadelfia, hoy: el ICE confirma operativos por el partido de Paraguay y Francia en el Mundial 2026

Este sábado 4 de julio, Paraguay y Francia se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026 en Filadelfia. En ese marco, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó cómo serán los operativos de seguridad en los alrededores del estadio.

Atención, Filadelfia: la postura de Tom Homan sobre el despliegue del ICE

Tom Homan, reconocido como el “zar de la frontera” en la administración Donald Trump, aclaró recientemente en una entrevista con CBS News cómo es la intervención federal durante el evento deportivo. En esa línea, el funcionario enfatizó que la presencia de la agencia se ajustará a criterios de “seguridad nacional” para proteger tanto a los deportistas como a los visitantes.

Homan descartó la ejecución de redadas migratorias masivas en el interior o en los alrededores del estadio durante el transcurso de los partidos. Sin embargo, el funcionario advirtió que los agentes actuarán si ocurre algún suceso vinculado con personas que posean órdenes de captura por delitos graves.

Por su parte, explicó que la prioridad es mantener un “entorno seguro” para todos los asistentes al estadio. Homan reconoció que el foco operativo no estará puesto en perseguir a los individuos únicamente con base a sus situaciones administrativas o legales dentro del país.

El plan de acción detallado por Markwayne Mullin para los partidos del Mundial 2026

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, comparó la estrategia de seguridad actual con la aplicada en eventos de gran escala como el Super Bowl. Precisó que las agencias concentrarán sus esfuerzos en la desarticulación de mercados ilícitos vinculados directamente al torneo mundialista.

Según detalló el funcionario, el despliegue federal incluye objetivos específicos para resguardar la legalidad durante el desarrollo del campeonato. Entre las metas prioritarias se encuentran la detección y el decomiso de productos y mercancías falsificados.

Qué se sabe del despliegue del ICE durante el Mundial 2026

Mullin señaló que otra línea de acción fundamental es el combate frontal a la reventa y comercialización ilegal de entradas para los partidos. Además, las autoridades trabajarán en la identificación de redes dedicadas al tráfico de estupefacientes que utilizan las rutas de transporte en la región.

El secretario subrayó la importancia de esta cooperación para el éxito del evento. Las acciones buscan garantizar que el torneo se desarrolle bajo normas estrictas de protección para los fanáticos.

A qué hora de EE.UU. juegan Paraguay vs. Francia

Por los octavos de final de la Copa del Mundo, Paraguay y Francia se enfrentan en el Philadelphia Stadium en busca de un lugar en los cuartos de final. De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, el encuentro está programado para las 17 hs ET (hora local)/ 16 hs CT/ 15 hs MT/ 14 hs PT.

El duelo se podrá apreciar en español a través de la transmisión en vivo de Telemundo. No obstante, también está disponible la opción de verlo en inglés a través de FOX.

Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, Paraguay venció a Alemania en los penales ODD ANDERSEN - AFP

El conjunto sudamericano llega a esta instancia tras un triunfo histórico contra Alemania por penales en dieciseisavos. Los europeos, por su parte, golearon 3-0 a Suecia.