Alerta en San Francisco, hoy: calles cerradas por agentes federales y desvíos por operativo del Mundial 2026

El comienzo del Mundial 2026 en el Área de la Bahía trae modificaciones en la circulación vehicular y peatonal este sábado 13 de junio. Las medidas están vinculadas al encuentro entre Qatar y Suiza, programado para las 12 hs (hora local) en el Levi’s Stadium, recinto que durante el torneo funciona bajo la denominación de San Francisco Bay Area Stadium.

Cierres en Santa Clara por el Mundial 2026: accesos afectados cerca del Levi’s Stadium

Las autoridades responsables del operativo dispusieron restricciones en distintos accesos cercanos al estadio con el objetivo de gestionar el ingreso de miles de espectadores y mantener despejadas las zonas de seguridad alrededor del recinto. El plan forma parte de la organización de los seis encuentros que se disputarán en la sede de San Francisco entre junio y julio, lo que incluye partidos de fase de grupos y una instancia eliminatoria.

Durante la Fase 1, será necesario cerrar Tasman Drive y la rampa de acceso Stars and Stripes los días de partido. Se señalizarán dos desvíos para facilitar este cierre SantaClara.gov

De acuerdo con el comunicado del gobierno de Santa Clara, las interrupciones al tránsito para el primer encuentro se desarrollan en etapas:

Fase 1 (desde las 00 has las 8 hs) : cierre de Tasman Drive y la rampa de acceso de Stars and Stripes .

: cierre de y la rampa de acceso de . Fase 2 (desde las 8 hasta las 22 hs) : el cierre de Tasman Drive se amplía desde Great America Parkway hasta Lick Mill Boulevard . Calle Del Sol también permanece cerrada al tráfico general.

: el cierre de se amplía . Calle Del Sol también permanece cerrada al tráfico general. Marie P DeBartolo Way: Esta vía permanece completamente cerrada (desde el 25 de mayo hasta el 3 de julio).

San Tomas Aquino Creek Trail: desvíos para peatones y ciclistas en día de partido

Las limitaciones también afectan a peatones y ciclistas. El sendero San Tomas Aquino Creek permanece cerrado este sábado de 6 a 18.30 hs durante la jornada, en la que habrá un amplio operativo de seguridad.

Para quienes se desplazan en bicicleta, las autoridades habilitaron recorridos alternativos por:

Agnew Road

Lakeshore Drive

Gianera Street

Stars and Stripes Drive

Los peatones, en tanto, cuentan con desvíos señalizados a través de:

Mission College Boulevard

Great America Parkway

En el caso de los conductores, se recomienda evitar la zona del estadio y utilizar corredores regionales como las autopistas 101 y 237.

Durante la Fase 2, será necesario cerrar Tasman Drive y la rampa de acceso Stars and Stripes los días de partido SantaClara.gov

ICE y DHS en el Mundial 2026: qué controles habrá en los estadios de EE.UU.

El dispositivo de seguridad incorpora la intervención de organismos federales, entre ellos el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ambas organizaciones trabajan junto con agencias locales y estatales.

El zar fronterizo, Tom Homan, explicó que la prioridad de la agencia será contribuir a que los encuentros deportivos se desarrollen sin incidentes para jugadores, espectadores y personal involucrado en la organización.

“Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional", dijo Homan a CBS News. “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, señaló.

Dentro de las acciones previstas también figuran controles relacionados con la comercialización de entradas falsas, la venta de productos sin autorización y la detección de operaciones irregulares con drones en las inmediaciones de los estadios.

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Por eso, cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, aclaró Markwayne Mullin, secretario del DHS, durante una entrevista con CBS News.

San Francisco es una de las sedes del Mundial 2026

Mundial 2026 en Santa Clara: fechas, horarios y cruces en el Levi’s Stadium

En la sede del Área de la Bahía de San Francisco, los partidos se llevarán a cabo en el Levi’s Stadium (temporalmente renombrado como San Francisco Bay Area Stadium) de la siguiente manera:

Sábado 13 de junio a las 12 hs , Qatar se enfrentará a Suiza por la fase de grupos.

, Qatar se enfrentará a Suiza por la fase de grupos. Martes 16 de junio a las 21 hs será turno de Austria vs. Jordania por la fase de grupos.

será turno de Austria vs. Jordania por la fase de grupos. Viernes 19 de junio a las 20 hs se llevará a cabo el encuentro entre Turquía contra Paraguay por la fase de grupos.

se llevará a cabo el encuentro entre Turquía contra Paraguay por la fase de grupos. Lunes 22 de junio a las 20 hs se desarrollará el encuentro entre Jordania y Argelia por la fase de grupos.

se desarrollará el encuentro entre Jordania y Argelia por la fase de grupos. Jueves 25 de junio a las 19 hs Paraguay y Australia disputarán el último partido por la fase de grupos en esta sede.

Paraguay y Australia disputarán el último partido por la fase de grupos en esta sede. Miércoles 1° de julio a las 17 hs el ganador del grupo D se enfrentará contra el mejor tercero entre el grupo B, E, F, I o J en los dieciseisavos de final.

En total, se disputarán cinco partidos correspondientes a la fase de grupos y un partido de la fase eliminatoria.