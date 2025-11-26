Black Friday 2025: a qué hora abre Sam’s Club este Viernes Negro en Florida

El Black Friday 2025 marca el inicio de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos, que este año se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre. Tiendas como Sam’s Club, informaron que iniciarán sus operaciones con un horario especial, luego de los cierres programados por el Día de Acción de Gracias en Florida.

A qué hora abren las tiendas de Sam’s Club en Florida este Black Friday 2025

Sam’s Club confirmó que todas sus tiendas en el “Estado del Sol brillante” abrirán en su horario especial para iniciar con el Black Friday.

confirmó que todas sus tiendas abrirán en su Sus operaciones comenzarán a partir de las 7.00 hs, para que los socios puedan aprovechar las ofertas del día más esperado del año para los consumidores.

Sam's Club ofrece grandes promociones y descuentos para el Black Friday (AP Foto/Charlie Riedel) Charlie Riedel - AP

El horario de cierre habitual es a las 20.00 hs, pero podría variar ligeramente según la ubicación.

El horario típico de la tienda es de 9.00 a 20.00 hs, para socios generales, con horarios extendidos para socios Plus (a partir de las 8.00 hasta las 21.00 hs).

Sam’s Club dio a conocer que entre sus ofertas de esta temporada se encontrarán artículos de cocina, tecnología, bebidas y artículos festivos. Estos descuentos son ideales para adelantar compras navideñas o renovar productos básicos del hogar.

Tiendas abrirán temprano para el Black Friday 2025 en EE.UU.

Diversas cadenas minoristas anunciaron que se unirán a las promociones del Viernes Negro, e incluso algunas ya ofrecen descuentos anticipados y ventas con descuentos especiales en sus tiendas en línea.

Varias tiendas de EE.UU. abrirán temprano sus puertas para que los consumidores aprovechen las ofertas por el Viernes Negro (Archivo) Facebook: Island Black Friday

Algunas de las tiendas que abrirán temprano, según El Diario NY , son:

son: Walmart: el minorista cerrará sus tiendas durante el Día de Acción de Gracias y abrirá muy temprano el viernes 28 de noviembre , a las 6.00 hs (hora local de cada estado). En su página oficial se pueden conocer las ofertas en línea disponibles con antelación.

el minorista cerrará sus tiendas durante el Día de Acción de Gracias y abrirá muy temprano el , a las 6.00 hs (hora local de cada estado). En su página oficial se pueden conocer las disponibles con antelación. Costco : cerrará sus almacenes en Thanksgiving, y volverá a sus operaciones en la mañana del Black Friday, es decir, el viernes 28 de noviembre, a las 9.00 hs.

cerrará sus almacenes en Thanksgiving, y volverá a sus operaciones en la mañana del Black Friday, es decir, el viernes 28 de noviembre, a las 9.00 hs. Best Buy : esta tienda se suma a la política de cerrar sus puertas durante Acción de Gracias. Volverán a atender al público en las primeras horas del Black Friday, a las 6.00 hs.

esta tienda se suma a la política de cerrar sus puertas durante Acción de Gracias. Volverán a atender al público en las primeras horas del Black Friday, a las 6.00 hs. Target : cierra en Thanksgiving y comenzará a atender al público alrededor de las 6.00 hs. del viernes.

cierra en Thanksgiving y comenzará a atender al público alrededor de las 6.00 hs. del viernes. Home Depot : abrirá sus puertas a las 6.00 hs.

abrirá sus puertas a las 6.00 hs. Lowe’s : abrirá sus puertas a las 6.00 hs.

: abrirá sus puertas a las 6.00 hs. Marshalls: comenzará con el Black Friday en las tiendas físicas a las 7.00 hs.

Por qué se llama Viernes Negro

En Estados Unidos, el Viernes Negro o Black Friday constituye una de las fechas de mayor movimiento comercial.

Este día, que sigue inmediatamente a la festividad de Acción de Gracias, posee una etimología sustentada en un par de hipótesis populares, según Time and Date.

Los mejores descuentos de Black Friday suelen estar en juguetes, artículos para el hogar, electrodomésticos, y tecnología (Associated Press) Associated Press

Una alude a las huellas oscuras que dejaba la alta concentración de tráfico vehicular en el pavimento. La otra, y más extendida, se vincula con la antigua práctica contable, donde se anotaban las pérdidas en rojo y las ganancias en negro.

Históricamente, este día marcaba el momento en que muchos negocios, especialmente los pequeños, lograban obtener beneficios (o “entrar en negro”) antes de la temporada navideña.

Cyber Monday, la siguiente fecha de descuentos

El Cyber Monday logró consolidarse en los últimos años como un complemento al Black Friday. Este evento se celebra tres días después, y es únicamente para compras realizadas a través de internet. La fecha para 2025 será el lunes 1 de diciembre, destacó Dallas News.

En términos de ahorro, ambas jornadas, tanto el Black Friday como el Cyber Monday, son momentos ideales para encontrar productos con descuentos significativos.

Antes de aprovechar las ofertas del Cyber Monday, es fundamental establecer una estrategia de compra clara, con los siguientes consejos: