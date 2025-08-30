El tiempo se acaba: Greg Abbott advierte sobre la fecha límite para llenar una solicitud por desempleo en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, recordó que los afectados por las inundaciones y tormentas del pasado 4 de julio tienen hasta el 4 de septiembre para presentar la solicitud de Asistencia por Desempleo por Desastre (DUA, por sus siglas en inglés). La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC, por sus siglas en inglés) acompaña la advertencia y refuerza la necesidad de cumplir con el plazo para acceder al beneficio.

Texas: cuál es la fecha límite para pedir la Asistencia por Desempleo por Desastre

“Los texanos que perdieron sus empleos o vieron interrumpido su trabajo debido a las catastróficas inundaciones del 4 de julio deben saber que los recursos de recuperación aún están disponibles para ellos”, dijo Abbott a través de un comunicado oficial.

Abbott destacó que la DUA representa un salvavidas económico mientras las familias continúan con la recuperación y reconstrucción X (@GovAbbottPress)

El gobernador añadió que la DUA “brinda un salvavidas a las familias mientras continúan recuperándose y reconstruyendo” y enfatizó que la presentación debe realizarse antes de la fecha límite.

La advertencia se enmarca en la Declaración de Desastre Mayor firmada en su momento por el entonces presidente Donald Trump, que habilitó a trabajadores y personas por cuenta propia de diez condados a solicitar el beneficio. Entre ellos se encuentran:

Burnet

Kerr

Guadalupe

Kimble

McCulloch

Menard

San Saba

Tom Green

Travis

Williamson

Requisitos para recibir la DUA en Texas

La DUA está disponible para individuos que cumplen con alguno de los siguientes criterios:

Ya usaron todos los beneficios regulares de desempleo o no califican para ellos.

Trabajaban o iban a comenzar a trabajar en la zona del desastre y perdieron su fuente principal de ingresos por la destrucción de sus lugares de trabajo.

Resultaron lesionados durante el desastre.

No pueden llegar a su trabajo por la obstrucción de rutas.

Se convirtieron en sostén principal de un hogar tras la muerte del jefe de familia.

El programa alcanza a trabajadores y autónomos que perdieron ingresos en condados como Travis, Williamson y Guadalupe Ashley Landis - AP

Documentación obligatoria para mantener el beneficio de desempleo por desastre

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben presentar la documentación requerida dentro de los 21 días posteriores al pedido inicial. Además del número de Seguro Social, entre los documentos exigidos figuran:

Pruebas que acrediten empleo o autoempleo al momento del desastre

La confirmación de que estaban por iniciar un trabajo en la zona afectada

La TWC advirtió que si no se envía la prueba de empleo en el plazo estipulado, no solo se suspenderán los pagos de la DUA, sino que el beneficiario deberá devolver los montos ya recibidos. En algunos casos, la comisión puede usar registros salariales para verificar la situación laboral.

Pasos para subir pruebas de empleo en el portal de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas recomienda realizar los siguientes pasos:

Utilizar el Portal de Presentación de UI en línea

Seleccionar la opción DUA Proof of Employment at Time of Disaster

Por otro lado, quienes no tengan acceso a internet podrán enviar la documentación por fax o correo.

La advertencia de Abbott se da en el marco de la Declaración de Desastre Mayor firmada por el presidente Donald Trump Archivo

Cómo presentar la solicitud de desempleo por desastre en Texas: opciones en línea y por teléfono

Las personas que reúnan los requisitos pueden solicitar la asistencia de DUA a través de los Servicios de Beneficios por Desempleo en línea o llamando al número (800) 939-6631. Todos los pedidos deben ingresarse antes del 4 de septiembre de 2025, fecha que marca el cierre definitivo del programa para los condados afectados.

El recordatorio de Abbott busca evitar que los texanos pierdan la oportunidad de recibir este respaldo económico. La DUA se presenta como una herramienta esencial para quienes vieron interrumpidos sus ingresos tras la emergencia en Hill Country.