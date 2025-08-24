Buenas noticias de la TSA: los residentes de este estado podrán utilizar su licencia digital como identificación

La Administración de Seguridad del Transporte de EE.UU. (TSA, por sus siglas en inglés) anunció buenas noticias para los residentes de Montana, quienes ahora podrán usar una licencia de conducir o una tarjeta identificación digital para verificar su identidad en los puntos de control de diversos aeropuertos.

La TSA permite a los residentes de Montana usar la licencia de conducir móvil

La agencia señaló en un comunicado que en colaboración con el estado de Montana, implementó una tecnología que permite a los pasajeros de aerolíneas usar su identificación móvil en Apple Wallet para verificar su identidad ante un agente en instalaciones como el Aeropuerto Regional de Helena (HLN, por sus siglas en inglés).

La División de Vehículos Motorizados de Montana lanzó este martes las Montana Mobile IDs New York State Department of Motor Vehicles

Al ingresar a un control de seguridad de la TSA, los pasajeros podrán usar un iPhone o Apple Watch, seleccionar su identificación y acercar el dispositivo a los lectores de autenticación de credenciales para iniciar la presentación de la identificación digital.

Los pasajeros deberán pasar por autorización con Face ID o Touch ID, y el agente verificará la identidad y el estado del vuelo para un proceso seguro, cómodo y sin contacto, ya que los usuarios nunca muestran ni entregan su dispositivo al personal.

La agencia advierte que los oficiales pueden realizar verificaciones adicionales de los pasajeros si lo consideran necesario. Además, indica a todos que siempre deben portar y tener a mano la licencia de conducir o tarjeta de identificación física, debido a que se podría solicitar para completar el control de seguridad.

Los estados que aceptan licencias e identificaciones móviles

La agencia también comunicó que el HLN es ahora uno de los más de 250 aeropuertos que aceptan identificaciones digitales. “A medida que otros estados y fabricantes de dispositivos adopten esta capacidad, la TSA seguirá implementando la tecnología en los controles de seguridad de los aeropuertos”.

Los pasajeros pueden acceder a Apple Wallet, acercar su dispositivo a los lectores de autenticación e iniciar la presentación de la identificación digital TSA

Estos son los estados que participan en la verificación de identidad con documentos móviles:

Arkansas

Arizona

California

Colorado

Georgia

Hawái

Iowa

Louisiana

Maryland

Nuevo México

Nueva York

Ohio

Puerto Rico

Utah

Virginia

West Virginia

Recién lanzado: Programa de Identificación Móvil de Montana

La División de Vehículos Motorizados de Montana (MVD, por sus siglas en inglés) lanzó este martes 19 de agosto las Montana Mobile ID, que permiten a los habitantes llevar una versión digital de su licencia o identificación emitida por el estado de forma segura en sus dispositivos iPhone, Apple Watch y Android.

Las identificaciones móviles de Montana permiten a los ciudadanos agregar de forma fácil y segura su licencia de conducir o identificación estatal División de Vehículos Motorizados de Montana

Esta forma de presentar los documentos de identificación también proporcionan verificación de edad a los comercios participantes sin compartir información adicional como nombre, dirección o fecha de nacimiento, al realizar una compra con restricción de edad.

La MVD de Montana explica que las credenciales digitales serán aprobadas por:

Algunos servicios del gobierno estatal, incluida la División de Vehículos Motorizados de Montana.

Algunos usos comerciales en: licorerías, bancos, alquiler de coches y hoteles, ya que los negocios adoptan la tecnología de verificación de identidad móvil.

Para saber si el comercio cuenta con el sistema digital, se debe buscar el cartel de: “Aquí se acepta la identificación móvil de Montana”.

Laurie Bakri, administradora del MVD, comentó: “Ahora que hemos renovado lo básico, nos entusiasma embarcarnos en una era de innovación, comenzando con las identificaciones móviles de Montana y el verificador de identidad móvil de Montana para dispositivos móviles Android e iOS”.