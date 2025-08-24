Buenas noticias de la TSA: los residentes de este estado podrán utilizar su licencia digital como identificación
Los estadounidenses pueden usar sus credenciales móviles en más de 250 aeropuertos para verificar su identidad en los puntos de control de la agencia y obtener una experiencia de viaje más rápida y segura
La Administración de Seguridad del Transporte de EE.UU. (TSA, por sus siglas en inglés) anunció buenas noticias para los residentes de Montana, quienes ahora podrán usar una licencia de conducir o una tarjeta identificación digital para verificar su identidad en los puntos de control de diversos aeropuertos.
La TSA permite a los residentes de Montana usar la licencia de conducir móvil
La agencia señaló en un comunicado que en colaboración con el estado de Montana, implementó una tecnología que permite a los pasajeros de aerolíneas usar su identificación móvil en Apple Wallet para verificar su identidad ante un agente en instalaciones como el Aeropuerto Regional de Helena (HLN, por sus siglas en inglés).
Al ingresar a un control de seguridad de la TSA, los pasajeros podrán usar un iPhone o Apple Watch, seleccionar su identificación y acercar el dispositivo a los lectores de autenticación de credenciales para iniciar la presentación de la identificación digital.
Los pasajeros deberán pasar por autorización con Face ID o Touch ID, y el agente verificará la identidad y el estado del vuelo para un proceso seguro, cómodo y sin contacto, ya que los usuarios nunca muestran ni entregan su dispositivo al personal.
La agencia advierte que los oficiales pueden realizar verificaciones adicionales de los pasajeros si lo consideran necesario. Además, indica a todos que siempre deben portar y tener a mano la licencia de conducir o tarjeta de identificación física, debido a que se podría solicitar para completar el control de seguridad.
Los estados que aceptan licencias e identificaciones móviles
La agencia también comunicó que el HLN es ahora uno de los más de 250 aeropuertos que aceptan identificaciones digitales. “A medida que otros estados y fabricantes de dispositivos adopten esta capacidad, la TSA seguirá implementando la tecnología en los controles de seguridad de los aeropuertos”.
Estos son los estados que participan en la verificación de identidad con documentos móviles:
- Arkansas
- Arizona
- California
- Colorado
- Georgia
- Hawái
- Iowa
- Louisiana
- Maryland
- Nuevo México
- Nueva York
- Ohio
- Puerto Rico
- Utah
- Virginia
- West Virginia
Recién lanzado: Programa de Identificación Móvil de Montana
La División de Vehículos Motorizados de Montana (MVD, por sus siglas en inglés) lanzó este martes 19 de agosto las Montana Mobile ID, que permiten a los habitantes llevar una versión digital de su licencia o identificación emitida por el estado de forma segura en sus dispositivos iPhone, Apple Watch y Android.
Esta forma de presentar los documentos de identificación también proporcionan verificación de edad a los comercios participantes sin compartir información adicional como nombre, dirección o fecha de nacimiento, al realizar una compra con restricción de edad.
La MVD de Montana explica que las credenciales digitales serán aprobadas por:
- Algunos servicios del gobierno estatal, incluida la División de Vehículos Motorizados de Montana.
- Algunos usos comerciales en: licorerías, bancos, alquiler de coches y hoteles, ya que los negocios adoptan la tecnología de verificación de identidad móvil.
Para saber si el comercio cuenta con el sistema digital, se debe buscar el cartel de: “Aquí se acepta la identificación móvil de Montana”.
Laurie Bakri, administradora del MVD, comentó: “Ahora que hemos renovado lo básico, nos entusiasma embarcarnos en una era de innovación, comenzando con las identificaciones móviles de Montana y el verificador de identidad móvil de Montana para dispositivos móviles Android e iOS”.
