Victoria de Ron DeSantis en Florida: un tribunal federal frena el cierre de Alligator Alcatraz

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó la orden de un juez que exigía el cierre de operaciones en Alligator Alcatraz, el centro de detención para migrantes construido en los Everglades. La medida se tomó tras una “cuidadosa consideración”.

Los detalles de la apelación que celebra Ron DeSantis

La decisión fue tomada por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito. En la orden, los magistrados concedieron las solicitudes del Estado de Florida y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de suspender la orden judicial establecida por un tribunal del distrito, que había obligado a cerrar el centro de detención en un período de 60 días.

La orden federal estipulaba el cierre de Alligator Alcatraz dentro de los próximos días; ya no tiene vigor Rebecca Blackwell - AP

“Después de una cuidadosa consideración, concedemos las mociones de los acusados ​​y suspendemos la medida cautelar y el caso subyacente en sí en espera de la apelación”, dictaminaron los tres jueces de apelación, según consignó CNN.

La celebración de Ron DeSantis

Poco después de conocerse el fallo del Tribunal, el gobernador de Florida publicó un video en su cuenta de X. Allí, celebró que la “misión” de Alligator Alcatraz continuaba, pese a los dichos contrarios de algunos medios de comunicación.

"La misión continúa con la aplicación de la ley migratoria. Los medios estaban entusiasmados con la idea de que, de alguna manera, Alligator Alcatraz estaba cerrando. Les dijimos que eso no era cierto porque un juez de izquierda dictaminó esto de manera inverosímil", sostuvo DeSantis.

Noticia en desarrollo...