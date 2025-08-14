El guiño de Ron DeSantis a la receta del sándwich cubano que enfrenta a dos ciudades en Florida

El sándwich cubano es un clásico de la gastronomía en Florida. Su receta despierta pasiones y, desde hace décadas, es objeto de un debate que enfrenta a los habitantes de dos ciudades del Estado del Sol. Este miércoles, el gobernador Ron DeSantis reavivó la polémica al comentar en sus redes sociales que había degustado una versión muy particular de este tradicional bocadillo: la de Tampa, que incluye salami, un ingrediente que para los puristas de Miami es casi un sacrilegio.

¿Salami, sí o no?: el debate sobre el sándwich cubano que reabrió DeSantis

El gobernador DeSantis compartió en sus redes sociales una experiencia culinaria reciente. “Comí un sándwich cubano en Tampa, donde le ponen salami. Los restaurantes de Miami no lo incluyen”, contó en su cuenta de X.

El tuit de Ron DeSantis que reavivó la disputa por la receta del sándwich cubano X: @GovRonDeSantis

Conocedor de la disputa histórica que desde hace años enfrenta a estas dos ciudades, por los ingredientes que incluye este plato tradicional floridano, el mandatario lanzó una pregunta a los usuarios de esa red social. “¿Se puede poner salami en un sándwich cubano?”, consultó. Acompañó la consulta con una encuesta que contempla dos posibles respuestas:

Sí, Tampa lo hace bien.

No, Miami lidera.

El tuit del gobernador se viralizó de inmediato. En pocas horas, su encuesta obtuvo miles de respuestas. Al momento de cerrar esta nota, con más de 14 mil votos, la receta de Miami (sin salami) tenía el 66,1% de aprobación, mientras que la de Tampa obtenía el 33,9% restante.

El sándwich cubano incluye salami en Tampa

Sándwich cubano: dos ciudades, dos recetas

En Miami, se prepara con pan de agua, jamón, cerdo asado, queso suizo y pepinillos. En algunos casos se añade mostaza, aunque no es un ingrediente obligatorio en todas las recetas. El pan se unta con mantequilla, se arma el sándwich y se prensa hasta que el queso se derrite y la corteza queda dorada.

Tampa comparte la misma base, pero añade rodajas de salami de Génova. La razón de esta diferencia, según algunos historiadores, estaría en la influencia italiana en el barrio de Ybor City a finales del siglo XVIII, cuando inmigrantes cubanos que trabajaban en la industria del tabaco coincidieron con una pequeña comunidad italiana, informó El Mundo

Sin salami, la versión del sándwich cubano que prefieren en Miami www.tasteatlas.com

El origen del sándwich cubano y sus ingredientes esenciales

La polémica por la “verdadera receta” no es la única que gira en torno a este plato. Hay otra disputa por su origen. Hay quienes sostienen que nació, como su nombre parecería indicar en la isla caribeña, mientras que en Florida reconocen que proviene de Cuba, pero que allí solo era denominado como “sánwich” y explican que recién cuando fue llevado a Estados Unidos por inmigrantes en el siglo XVIII tomó el nombre de “sándwich cubano”.

En el sur de Florida, la popularidad del bocadillo creció rápidamente y se adaptó a las costumbres locales. Tanto Miami como Tampa lo adoptaron como emblema culinario, pero cada ciudad imprimió su sello personal, destaca Cubanet.

Tan importante es para el Estado del Sol que desde 2016, cada 23 de agosto se celebra oficialmente el Día del Sándwich Cubano en Florida.

Pese a las diferencias, las dos versiones comparten una base reconocible. Los ingredientes más comunes son:

Pan de agua tipo flauta

Jamón en fetas finas

Cerdo asado

Queso suizo

Pepinillos en rodajas

Mantequilla y, opcionalmente, mostaza

En Tampa, la lista incluye además salami de Génova, lo que para sus habitantes es el toque que define su autenticidad.