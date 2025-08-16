Feriado libre de impuestos en Florida: todas las nuevas exenciones fiscales de Ron DeSantis
El gobernador enfatizó que el nuevo presupuesto combina alivio inmediato para el bolsillo de las familias, a la vez que genera inversiones estratégicas en infraestructura, educación y seguridad
- 4 minutos de lectura'
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció un paquete fiscal que busca aliviar la carga económica de familias y empresas, al incorporar un nuevos feriados libres de impuestos y ampliar varias exenciones ya existentes. El plan incluye reducciones permanentes en gravámenes al alquiler comercial, incentivos al consumo y beneficios orientados a fortalecer la economía local.
Uno por uno, todos los feriados fiscales en Florida en 2025
El plan presupuestario contempla un bloque de medidas tributarias permanentes y temporales, con el objetivo de incentivar el consumo, fomentar la actividad económica y brindar apoyo en áreas clave como educación, recreación, prevención de desastres y actividades al aire libre.
Entre los puntos más destacados, se incluyen:
- Feriado escolar permanente en agosto: exención de impuestos sobre ropa de hasta 100 dólares, útiles escolares de hasta US$50, materiales de aprendizaje de hasta US$30 y computadoras personales de hasta US$1500.
- Exenciones para actividades recreativas y de ocio: entradas a eventos, acceso a parques estatales, chalecos salvavidas, protectores solares, cascos para bicicleta y repelentes de insectos. Entre el 8 de septiembre y el 31 de diciembre.
- Artículos para preparación ante desastres: baterías, generadores portátiles, lonas, bidones de combustible, kits de sujeción, detectores de humo y de monóxido de carbono.
- Feriado de la “Segunda Enmienda”: desde el 8 de septiembre al 31 de diciembre de 2025, se eliminará el impuesto sobre arcos, armas de fuego, municiones, carpas, bolsas de dormir, cocinas portátiles para camping, cañas y carretes de pesca, cajas para equipo y carnada.
- Exención extendida para centros de datos: aplica a compras destinadas a construcción, mantenimiento, energía y operación de este tipo de instalaciones.
Según comunicó DeSantis, estas medidas “permitirán a las familias disfrutar de más actividades y estar mejor preparadas para emergencias, sin que el costo fiscal sea una barrera”. En total se destinarán US$2000 millones en alivio fiscal y apunta a que “más dinero quede en los bolsillos de las familias de Florida”.
Los hitos en el presupuesto para el año fiscal 2025-2026
Ante el anuncio del presupuesto de Florida para el año fiscal 2025-2026, Ron DeSantis expresó: “Esto confirma nuestro compromiso de pagar nuestras deudas antes de lo previsto, ahorrar dinero para los floridanos y brindar alivio fiscal a las familias”.
En este sentido, remarcó una serie de logros que se buscan alcanzar entre 2025 y 2026:
- Inversión histórica en educación: el presupuesto asigna US$15.900 millones al sistema escolar público K-12, con el mayor gasto por alumno en la historia del estado, unos US$9130 por estudiante. También cubre el costo de más de 429 mil beneficiarios del programa de becas escolares Family Empowerment Scholarship.
- Infraestructura, vivienda y desarrollo económico: para sostener el ritmo de crecimiento poblacional, el presupuesto asigna US$15.100 millones al Departamento de Transporte, de los cuales US$13.700 millones se destinarán a construcción y mantenimiento de la red vial.
- Seguridad y fuerzas del orden: el plan asigna US$49 millones en aumentos salariales para más de 16.200 agentes estatales, lo que eleva el salario base anual a US$60.000.
- Salud, asistencia social y programas comunitarios: en materia sanitaria, el presupuesto contempla más de US$123,9 millones para servicios de salud mental y US$194,8 millones del acuerdo nacional sobre opioides, destinados a prevención y tratamiento de adicciones.
- Medio ambiente y restauración de los Everglades: el presupuesto incluye más de US$1400 millones para restauración de los Everglades y mejoras en la calidad del agua. Las partidas más relevantes son:
- US$550 millones para el Plan Integral de Restauración de los Everglades (CERP, por sus siglas en inglés).
- US$64 millones para el embalse EAA.
- US$50 millones para reducir descargas dañinas hacia estuarios clave.
- US$460 millones para proyectos de mejora de la calidad del agua, incluyendo sistemas de tratamiento de aguas residuales, control de escorrentía y reducción de nutrientes agrícolas.
