Feriado libre de impuestos en Florida: todas las nuevas exenciones fiscales de Ron DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció un paquete fiscal que busca aliviar la carga económica de familias y empresas, al incorporar un nuevos feriados libres de impuestos y ampliar varias exenciones ya existentes. El plan incluye reducciones permanentes en gravámenes al alquiler comercial, incentivos al consumo y beneficios orientados a fortalecer la economía local.

Uno por uno, todos los feriados fiscales en Florida en 2025

El plan presupuestario contempla un bloque de medidas tributarias permanentes y temporales, con el objetivo de incentivar el consumo, fomentar la actividad económica y brindar apoyo en áreas clave como educación, recreación, prevención de desastres y actividades al aire libre.

El 'Feriado Escolar' ofrecerá exenciones en artículos educativos X (@GovRonDeSantis)

Entre los puntos más destacados, se incluyen:

Feriado escolar permanente en agosto : exención de impuestos sobre ropa de hasta 100 dólares, útiles escolares de hasta US$50, materiales de aprendizaje de hasta US$30 y computadoras personales de hasta US$1500.

: exención de impuestos sobre ropa de hasta 100 dólares, útiles escolares de hasta US$50, materiales de aprendizaje de hasta US$30 y computadoras personales de hasta US$1500. Exenciones para actividades recreativas y de ocio : entradas a eventos, acceso a parques estatales, chalecos salvavidas, protectores solares, cascos para bicicleta y repelentes de insectos. Entre el 8 de septiembre y el 31 de diciembre.

: entradas a eventos, acceso a parques estatales, chalecos salvavidas, protectores solares, cascos para bicicleta y repelentes de insectos. Entre el 8 de septiembre y el 31 de diciembre. Artículos para preparación ante desastres : baterías, generadores portátiles, lonas, bidones de combustible, kits de sujeción, detectores de humo y de monóxido de carbono.

: baterías, generadores portátiles, lonas, bidones de combustible, kits de sujeción, detectores de humo y de monóxido de carbono. Feriado de la “Segunda Enmienda” : desde el 8 de septiembre al 31 de diciembre de 2025, se eliminará el impuesto sobre arcos, armas de fuego, municiones, carpas, bolsas de dormir, cocinas portátiles para camping, cañas y carretes de pesca, cajas para equipo y carnada.

: desde el 8 de septiembre al 31 de diciembre de 2025, se eliminará el impuesto sobre arcos, armas de fuego, municiones, carpas, bolsas de dormir, cocinas portátiles para camping, cañas y carretes de pesca, cajas para equipo y carnada. Exención extendida para centros de datos: aplica a compras destinadas a construcción, mantenimiento, energía y operación de este tipo de instalaciones.

Según comunicó DeSantis, estas medidas “permitirán a las familias disfrutar de más actividades y estar mejor preparadas para emergencias, sin que el costo fiscal sea una barrera”. En total se destinarán US$2000 millones en alivio fiscal y apunta a que “más dinero quede en los bolsillos de las familias de Florida”.

El "Feriado de la Segunda Enmienda" eliminará impuestos en equipos de caza y camping hasta diciembre 2025 Imagen Freepik

Los hitos en el presupuesto para el año fiscal 2025-2026

Ante el anuncio del presupuesto de Florida para el año fiscal 2025-2026, Ron DeSantis expresó: “Esto confirma nuestro compromiso de pagar nuestras deudas antes de lo previsto, ahorrar dinero para los floridanos y brindar alivio fiscal a las familias”.

En este sentido, remarcó una serie de logros que se buscan alcanzar entre 2025 y 2026:

Inversión histórica en educación: el presupuesto asigna US$15.900 millones al sistema escolar público K-12 , con el mayor gasto por alumno en la historia del estado, unos US$9130 por estudiante . También cubre el costo de más de 429 mil beneficiarios del programa de becas escolares Family Empowerment Scholarship.

el presupuesto asigna , con el mayor gasto por alumno en la historia del estado, . También cubre el costo de más de 429 mil beneficiarios del programa de becas escolares Family Empowerment Scholarship. Infraestructura, vivienda y desarrollo económico : para sostener el ritmo de crecimiento poblacional, el presupuesto asigna US$15.100 millones al Departamento de Transporte, de los cuales US$13.700 millones se destinarán a construcción y mantenimiento de la red vial.

: para sostener el ritmo de crecimiento poblacional, el presupuesto asigna US$15.100 millones al Departamento de Transporte, de los cuales US$13.700 millones se destinarán a construcción y mantenimiento de la red vial. Seguridad y fuerzas del orden: el plan asigna US$49 millones en aumentos salariales para más de 16.200 agentes estatales, lo que eleva el salario base anual a US$60.000.

El paquete incluye beneficios únicos para preparación de desastres: exenciones en generadores portátiles, detectores de humo, kits de emergencia y combustible Archivo

Salud, asistencia social y programas comunitarios : en materia sanitaria, el presupuesto contempla más de US$123,9 millones para servicios de salud mental y US$194,8 millones del acuerdo nacional sobre opioides, destinados a prevención y tratamiento de adicciones.

: en materia sanitaria, el presupuesto contempla más de US$123,9 millones para servicios de salud mental y US$194,8 millones del acuerdo nacional sobre opioides, destinados a prevención y tratamiento de adicciones. Medio ambiente y restauración de los Everglades: el presupuesto incluye más de US$1400 millones para restauración de los Everglades y mejoras en la calidad del agua. Las partidas más relevantes son: