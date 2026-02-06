Buenas noticias para los guatemaltecos: el consulado en Florida tramitará DPI y pasaporte el 7 de febrero

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que este 7 de febrero continuarán los sábados consulares del Consulado General de Guatemala en Estados Unidos. Durante la jornada en Miami, Florida, se brindarán múltiples servicios, incluidos los de registro civil y certificaciones.

Cuándo y dónde se tramitará DPI y pasaporte guatemalteco en Florida

El sábado 7 de febrero, desde las 8.00 hs hasta las 13.00 hs, los ciudadanos de Guatemala podrán tramitar su DPI (siglas de Documento Personal de Identificación), pasaporte y certificado de nacimiento si cumplen con los requisitos correspondientes, según el consulado guatemalteco.

En las jornadas de sábados consulares se pueden realizar trámites como DPI o pasaporte, entre otros (X/@ConsGuateMiami)

Esta jornada pertenece al programa de sábados consulares que aplica el país en sus diferentes sedes en EE.UU. En el caso de Florida, las oficinas están ubicadas en 999 Ponce De Leon Blvd. Suite 100, Miami, FL.

En el primer sábado consular de febrero de 2026 también se brindarán servicios de registro civil y otras certificaciones. Los interesados deberán presentarse en la fecha y hora mencionadas anteriormente con su certificado de nacimiento o DPI, money order por cada trámite, así como un comprobante de domicilio.

Cuánto cuesta tramitar el pasaporte guatemalteco en Florida

El pasaporte guatemalteco pueden cambiar su costo de acuerdo con la vigencia del documento. Según las redes sociales del Consulado General de Guatemala, los precios son:

US$65 por vigencia de 5 años

US$100 por vigencia de 10 años

Las personas mayores de edad interesadas en este trámite deberán acudir a su oficina consular más cercana en la fecha y hora de su cita programada previamente, con documentos originales y copias legibles de los mismos.

Guatemala tiene diferentes sedes consulares en distintos estados de EE.UU. (Consulado General de Guatemala)

Los requisitos para el pasaporte Guatemalteco en trámites de adultos son:

Documento Personal de Identificación ( DPI ) en original y copia simple.

) en original y copia simple. Certificado de nacimiento original y vigente que consigne el Código Único de Identificación y sea visible el sello de RENAP (si no tiene DPI).

Certificado de guatemalteco naturalizado vigente, que consigne el Código Único de Identificación (si no tiene DPI).

Certificado de guatemalteco de origen vigente, que consigne el Código Único de Identificación (si no tiene DPI).

Comprobante de pago emitido por la Misión Diplomática u Oficina Consular con el costo del pasaporte de conformidad a la vigencia y modalidad.

En los casos de renovación del pasaporte, deberá presentarse el documento vencido. Mientras que, para los trámites en menores de edad, se presentará el certificado de nacimiento, el comprobante de pago y documentos de identificación de ambos padres en original y copia.

Si solo uno de los padres del menor de edad realiza el trámite, deberá justificar con documentación por qué solo comparece él.

Los trámites de DPI y pasaporte deben pagarse a través de money order (Consulado General de Guatemala)

Cómo tramitar el DPI en Florida

En los sábados consulares de Florida también está disponible el trámite del DPI, que según la RENAP, requiere de los siguientes documentos:

Para primer DPI

Recibo de pago correspondiente.

Original y fotocopia de la certificación de la inscripción registra vigente. La certificación debe haber sido emitida en los últimos seis meses.

Para reposición y renovación solo se presenta el recibo de pago correspondiente conforme al Tarifario de los servicios que presta RENAP. Esta tarifa es de US$15, según el Consulado General de Guatemala, y debe cubrirse a través de Money Order, ya que no se aceptan pagos en efectivo.

Además de trámites de DPI y pasaporte, las oficinas consulares en Guatemala también ofrecen certificados y procesos de registro civil (Consulado General de Guatemala)

Según la Embajada de este país, existen 25 consulados en EE.UU. y todos pueden atender a los connacionales sin necesidad de cita previa, y los trámites disponibles son:

Pasaporte

DPI

Inscripción de nacimiento por la vía consular

Inscripción de defunción por la vía consular

Inscripción de matrimonio por la vía consular

Pases especiales de viaje para mayores de edad e infantes

Además de los sábados consulares, también implementan consulados móviles que buscan a tender a los migrantes en zonas más cercanas a sus localidades.