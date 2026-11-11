Byron Donalds enfrenta a DeSantis antes del traspaso en Florida: “No sé de qué habla el gobernador”

El gobernador electo de Florida, Byron Donalds, rechazó las críticas de Ron DeSantis contra los republicanos que responsabilizan a Joe Biden por el aumento de la gasolina. “Realmente no sé de qué habla el gobernador”, afirmó el exlegislador en una entrevista televisiva que brindó el domingo 8 de noviembre en Meet the Press, de NBC News. El intercambio ocurrió después de las elecciones legislativas y mientras prepara la transición para suceder al mandatario estatal.

La declaración de Ron DeSantis que generó tensión con Byron Donalds en Florida

La conductora Kristen Welker abrió el intercambio con una intervención grabada de DeSantis. Allí, el gobernador cuestionó a congresistas y candidatos republicanos al Senado que, según sostuvo, recorrieron el país y atribuyeron a Biden los altos precios del combustible. Su crítica apuntó a la credibilidad del mensaje partidario después de las derrotas electorales.

“Cuando engañas a la gente, no confían en ti en nada más”, advirtió DeSantis en el fragmento reproducido por NBC. Consultado sobre esa acusación, Donalds aseguró que no había escuchado a republicanos responsabilizar al expresidente por el encarecimiento reciente de la gasolina. Welker lo corrigió: señaló que varios dirigentes habían hecho precisamente eso.

En este sentido, Donalds aceptó que los republicanos debían trabajar para recuperar la confianza electoral: “Los resultados de las elecciones hablan por sí solos”, sostuvo. Añadió que la gasolina y los alimentos habían estado entre las preocupaciones de los votantes.

Qué dijo Donalds sobre la inflación y el costo de vida en EE.UU.

Donalds distinguió entre el aumento reciente del combustible y el nivel general de precios. Atribuyó el primero a la situación en el estrecho de Ormuz y vinculó buena parte del costo de vida con la inflación registrada durante la presidencia de Biden. También mencionó mayores costos de seguros para el transporte marítimo, a partir de un artículo de The Wall Street Journal que dijo haber leído.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, publicó su último mensaje durante el día de las primarias del 18 de agosto, pero no hizo referencia a la contienda por la gobernación ni a los candidatos que buscan sucederlo AP

Su referencia a una inflación interanual cercana al 9% tiene un antecedente verificable: la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) informó un aumento de 9,1% en junio de 2022. Ese registro corresponde a un período específico de doce meses.

Florida también aparece en los datos oficiales. En abril de 2022, el área de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach registraba una inflación interanual del 9,6%, según la BLS. El antecedente permite situar el debate en una región del estado, aunque corresponde a una medición distinta de la cifra nacional citada en la entrevista.

Cómo avanza la transición en Florida y qué dejó abierto para 2028

Donalds ganó la elección frente al demócrata David Jolly y se convertirá en el primer gobernador negro de Florida. Entre los temas más relevantes de la campaña electoral, estuvieron: la inflación, vivienda y seguros, además prometió continuar las políticas conservadoras de DeSantis, quien finalmente lo respaldó y participó en su campaña.

Ron DeSantis advirtió a los republicanos que "no se confíen" durante los comicios JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Consultado sobre si mantenía su inclinación por J. D. Vance para las presidenciales de 2028 o si contemplaba apoyar a Ron DeSantis, Donalds evitó definirse: “Dejaré el 28 para el 28”. En este contexto, insistió a la presentadora de NBC en que su prioridad era preparar el gobierno y dejó cualquier respaldo para más adelante. El gobernador electo asumirá el 5 de enero de 2027.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.