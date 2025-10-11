Cambia la hora en Tampa Bay: cuándo hay que ajustar los relojes en 2025

En noviembre llega otro cambio de horario para los residentes de Tampa Bay y la fecha exacta ya está confirmada: será el primer domingo del mes. Se trata de una modificación que pone fin al Daylight Saving Time (DTS) y marca el comienzo de la temporada de invierno boreal.

Cuándo será el cambio de hora en Tampa Bay

Los residentes de la ciudad de Tampa Bay, Florida, deberán modificar sus relojes el próximo domingo 2 de noviembre a las 2 hs. Las agujas se retrasarán 60 minutos y volverán a ser la una de la madrugada.

Los habitantes de Tampa Bay deben ajustar sus relojes el domingo 2 de noviembre a las 2 de la madrugada Pexels

El cambio respeta la Ley de Horario Uniforme y se cumple en todo el Estado del Sol y gran parte del territorio estadounidense. Se trata de una medida que le pone fin al DTS y da inicio al periodo invernal. La hora se mantendrá igual hasta el 8 de marzo de 2026, cuando deberán adelantarla nuevamente.

Florida intentó mantener el DTS durante todo el año

El Estado del Sol ha intentado en diferentes ocasiones eliminar el ajuste de relojes y mantener el horario de verano durante todo el año.

El proyecto bipartidista, denominado Ley Federal de Protección del Sol, fue presentado por primera vez en 2018 por el exgobernador Rick Scott, pero no logró obtener la aprobación del Congreso federal necesaria para implementarse.

El estado de Florida ha intentado volver el DTS su horario estándar anual varias veces sin éxito

En enero de 2025, el ahora senador Scott volvió a presentar la iniciativa con el apoyo de otros legisladores y tampoco logró la aceptación federal.

El funcionario señaló que conservar el DTS todo el año otorgaría los siguientes beneficios a la sociedad:

Reduce enfermedades : la iniciativa sostiene que se disminuiría la probabilidad de obesidad infantil, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y se podría evitar la depresión estacional.

: la iniciativa sostiene que se disminuiría la probabilidad de obesidad infantil, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y se podría evitar la depresión estacional. Incrementa la actividad física : con el horario de verano el movimiento peatonal aumentaría un 62% y el de los ciclistas un 38%.

: con el horario de verano el movimiento peatonal aumentaría un 62% y el de los ciclistas un 38%. Mejora la economía : el senador advierte que cuando los relojes se atrasan, hay una caída del 2,2% al 4,9% en la actividad económica.

: el senador advierte que cuando los relojes se atrasan, hay una caída del 2,2% al 4,9% en la actividad económica. Ayuda a los agricultores : se evitarían las interrupciones en la industria y sus distribuidores.

: se evitarían las interrupciones en la industria y sus distribuidores. Garantiza más seguridad y menos accidentes: los robos se reduciría un 27% y también disminuirían los accidentes de tránsito.

Al igual que en Florida, en los últimos años, 18 estados han impulsado proyectos de ley para implementar el DTS anualmente, pero no han conseguido el aval federal. Algunos de ellos fueron Texas, Mississippi, Oklahoma y Alabama.

Incluso, la National Conference of State Legislatures (NCSL) señaló que las legislaturas estatales han considerado más de 750 proyectos de ley y resoluciones para establecer cambios de este tipo.

Los estados que no cambian la hora en EE.UU.

La legislación rige en gran parte de Estados Unidos desde 1966. Sin embargo, diferentes territorios no siguen el DTS, sino que mantienen la misma hora durante los 12 meses del año.

De acuerdo con TimeandDate, los territorios que no deberán modificar sus relojes el próximo 2 noviembre son:

Hawái

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Islas Vírgenes

La mayor parte de Arizona (con excepción de la Nación Navajo, ubicada al noroeste).