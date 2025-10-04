Cuándo entra en vigor el nuevo cambio de hora en Arizona este 2025

Un nuevo cambio de hora en Estados Unidos llega en noviembre de 2025. Aunque la mayor parte de Estados Unidos se rige por ese sistema, existen algunas excepciones. Entre ellas, un caso particular es el de Arizona: solo las personas de la Nación Navajo deberán ajustar sus relojes, mientras que el resto del territorio continuará con el mismo horario.

Fecha exacta del cambio de hora en Arizona: qué sucede con la Nación Navajo

La Nación Navajo es el único territorio que se rige con el cambio de hora de verano en Arizona. Los residentes de esta zona, en el noreste del estado, deberán ajustar sus relojes el próximo domingo 2 de noviembre a la 2 hs de la madrugada. En específico, hay que atrasar las agujas 60 minutos, por lo que volverán a marcar la 1 hs.

Los residentes de la Nación Navajo deberán atrasar sus relojes una hora el próximo domingo 2 de noviembre Pexels

Este territorio de Arizona, que sigue la legislación federal respecto del Daylight Saving Time (DST), es una reserva indígena que se extiende en parte del noreste del estado, del sureste de Utah y del noroeste de Nuevo México.

El detalle de cómo funciona el cambio de hora en Arizona

El sistema de Daylight Saving Time (DST) es una legislación de cambio de hora que rige en la mayor parte de Estados Unidos. Sin embargo, Arizona es uno de los estados que se encuentran dentro de la excepción y mantienen en gran parte de su territorio el Mountain Standard Time (hora estándar de la montaña) durante todo el año.

Por lo tanto, todos sus residentes, excepto aquellos de la Nación Navajo, no modifican sus relojes en ningún momento, ni en verano ni en invierno.

La mayor parte de Arizona no cambia sus relojes y se rige por el horario estándar durante todo el año Pexels

La norma federal comenzó a implementarse en 1918 y Arizona fue parte de los diferentes estados que la respetaron, de acuerdo al Departamento de Aplicaciones Astronómicas del Observatorio Naval de Estados Unidos (USNO, por sus siglas en inglés). Un año después, la normativa fue derogada por el Congreso.

Entre diferentes eliminaciones y restauraciones, la legislación que hoy se mantiene vigente se dispuso en 1967, cuando los congresistas restablecieron el ajuste de hora mediante la Ley de Horario Uniforme.

Sin embargo, la Legislatura de Arizona abolió en marzo de 1968 el horario de verano mediante la ley HB-2014, por lo que se estableció el Mountain Standard Time (hora estándar de la montaña).

Qué otros estados y territorios de Estados Unidos no cambian de horario

Además de la mayor parte de Arizona, existen otros territorios de EE.UU. que mantienen un horario estándar durante todo el año.

Siete estados de EE.UU. mantienen un horario estandar durante todo el año Pexels

De acuerdo a Timeanddate, estos son los estados y lugares que no deberán modificar sus relojes el próximo 2 noviembre son:

Hawái

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Islas Vírgenes

La mayor parte de Arizona (solo la Nación Navajo).

En los últimos años, 18 estados han promulgado leyes para implementar el DST durante todo el año, pero no han recibido el aval del Congreso federal. Entre ellos se encuentran Texas, Florida, Mississippi, Oklahoma y Alabama. La National Conference of State Legislatures (NCSL) indica que las legislaturas estatales han considerado más de 750 proyectos de ley y resoluciones para establecer este cambio.