Casey DeSantis vs. Byron Donalds: qué dicen las encuestas sobre las primarias republicanas para gobernador de Florida

La interna republicana por la gobernación de Florida en 2026 ya comenzó a perfilar a sus principales contendientes y todo indica que será una carrera marcada por el peso del apellido Trump. En este contexto, Casey DeSantis, primera dama del estado y figura con alta visibilidad, enfrenta al congresista Byron Donalds, quien recibió el respaldo directo del presidente de EE.UU.

Los números en las primarias republicanas, según las encuestas: Casey DeSantis vs. Byron Donalds

De acuerdo a los relevamientos realizados por The James Madison Institute en abril y mayo de 2025, Casey DeSantis y Byron Donalds mantienen un empate técnico en intención de voto entre los republicanos de Florida, aunque los matices entre ambos son cada vez más evidentes.

Una nueva encuesta reveló un empate técnico en las elecciones primarias republicanas para la gobernación de Florida, con Casey DeSantis por delante

En la encuesta de abril, la primera dama recibió un 28% de apoyo, seis puntos por sobre el congresista Donalds. Un mes después, aparece una paridad técnica, con un 29% a 28% en favor de DeSantis.

Otros precandidatos mencionados en los sondeos republicanos quedaron muy por detrás:

Jeanette Nuñez , exvicegobernadora, registró entre un 9% y un 7% de apoyo.

, exvicegobernadora, registró entre un 9% y un 7% de apoyo. Matt Gaetz , excongresista, osciló entre el 8% y el 10%.

, excongresista, osciló entre el 8% y el 10%. Francis Suarez, alcalde de Miami, descendió del 7% al 5%.

Aunque DeSantis y Donalds lideraron las encuestas, la dinámica cambió radicalmente cuando se evaluó el efecto de un eventual respaldo de Donald Trump.

El impacto del apoyo de Trump: cómo cambian los números de Donalds y DeSantis

El presidente se mantiene una figura dominante entre los votantes republicanos. En los dos relevamientos, más del 60% de los encuestados afirmaron que votarían con mayor probabilidad por un candidato que contara con el respaldo del mandatario federal. Específicamente, el 35% sostuvo que estaría “mucho más” inclinados a sufragar por alguien apoyado por Trump.

Al revelar apoyo de Trump, Donalds escala a 44% frente a 25% de DeSantis en sondeo controlado Andrew Harnik - AP

Sin embargo, al preguntar en mayo si los votantes estaban al tanto de que Trump había respaldado a Byron Donalds, el 50% dijo no saberlo, el 38% respondió afirmativamente y el 12% no estaba seguro. Esto sugiere que el apoyo del mandatario, aunque es influyente, no llegó de manera clara al electorado.

Cuando se expuso directamente a los encuestados la información de que Trump apoya a Donalds, la intención de voto se alteró de forma notable:

Byron Donalds subió al 44% de preferencia

subió al de preferencia Casey DeSantis bajó al 25%

El efecto fue contundente: la mitad del electorado desconocía el respaldo, pero una vez informado, la diferencia entre ambos candidatos superó los 19 puntos porcentuales. Esta revelación reafirmó el rol central del presidente como el gran elector dentro del partido en Florida.

Elecciones primarias demócratas en Florida

Aunque el centro del análisis estuvo en la interna republicana, los sondeos también midieron la intención de voto para la primaria demócrata. En abril, el senador estatal Jason Pizzo lideró con un 42%, seguido por la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien en mayo alcanzó el con un 32%.

Demócratas en desventaja: Levine Cava pierde 39-35% contra DeSantis y 38-34% vs Donalds en escenarios generale X

Entre los demás contendientes se ubicaron:

Gwen Graham , excongresista: 13%.

, excongresista: 13%. David Jolly , antes republicano y convertido en demócrata: 10%.

, antes republicano y convertido en demócrata: 10%. Lauren Book, exsenadora estatal: 7%.

En una eventual elección general entre Casey DeSantis y Daniella Levine Cava, el resultado fue ajustado: 39% para la primera dama contra 35% para la alcaldesa, con un 18% de indecisos.

En un enfrentamiento entre Donalds y Levine Cava, el margen se estrechó aún más: 38% para el republicano frente al 34% de la demócrata, con un 23% de electores sin decisión tomada.