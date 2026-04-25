Es oficial en Nueva York: Hochul endurece ley de multas de tránsito en zonas de obra tras un aumento de accidentes

En el inicio de la Semana Nacional de Concientización sobre las Zonas de Trabajo el lunes 20 de abril, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió un anuncio bajo el lema “Las acciones seguras salvan vidas”. Se trata de una campaña con sanciones más duras para proteger al personal, en respuesta al deterioro en los indicadores de seguridad vial.

Los motivos del endurecimiento de las leyes viales en Nueva York

De acuerdo con el reporte oficial del estado de Nueva York, las zonas de trabajo se mantienen como algunos de los lugares más peligrosos de las carreteras locales.

Luego de tres años consecutivos de descenso, los accidentes en zonas de obra dentro de la red de la Autoridad de Autopistas estatal (NYSTA, por sus siglas en inglés) aumentaron en 2025 hasta alcanzar su nivel más alto desde 2020. Solo el año pasado, se registraron 228 colisiones que dieron como resultado 28 heridos.

La campaña del estado de Nueva York para proteger a los empleados viales

Según el análisis de la NYSTA, las causas principales de estos incidentes fueron el exceso de velocidad, la conducción distraída, el seguimiento demasiado cercano entre vehículos, los cambios de carril inseguros y el incumplimiento de las señales de los banderilleros.

El impacto de la imprudencia al volante también se reflejó en las carreteras propiedad del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT, por sus siglas en inglés). En 2025, se reportaron 366 accidentes en zonas de trabajo supervisadas por esta agencia, los cuales dejaron un saldo de 58 heridos y dos víctimas fatales.

El endurecimiento de multas y vigilancia promovido por Hochul

Para combatir esta tendencia, Hochul decidió expandir el programa de Cumplimiento Automatizado de Velocidad en Zonas de Trabajo (AWZSE, por sus siglas en inglés), una iniciativa conjunta de NYSDOT y la Autoridad de Autopistas establecida por ley en 2021. El gobierno estatal aseguró que este sistema de cámaras demostró ser efectivo para reducir las velocidades en las áreas donde se despliegan las unidades móviles.

Las estadísticas de incidentes viales en Nueva York durante el 2025 / Instagram @govkathyhochul govkathyhochul

“Todo trabajador vial merece regresar a casa sano y salvo al final de su jornada”, aseguró la gobernadora este lunes y añadió: “El número de intrusiones en zonas de obra es alarmante y demuestra que demasiados conductores ignoran las leyes, lo que pone vidas en riesgo”. El esquema de multas vigente bajo este programa de cámaras se estructura de la siguiente manera:

Primera notificación de responsabilidad : US$50

: Segunda notificación de responsabilidad : US$75 (dentro de 18 meses)

: (dentro de 18 meses) Tercera notificación y subsiguientes: US$100 (dentro de 18 meses)

Operation Hardhat en Nueva York

Además de las cámaras, la policía del estado y las agencias locales reactivarán el operativo denominado “Operation Hardhat” durante los meses de primavera y verano. En este período, los oficiales se visten como trabajadores de mantenimiento para identificar y citar por sorpresa a aquellos conductores que violan los límites de velocidad, desobedecen al personal o utilizan el teléfono celular al volante.

Las multas para quienes incumplan las normas de tránsito en el estado de Nueva York / Unsplash Unsplash

Propuestas legislativas para el presupuesto de 2027 en Nueva York

La gobernadora Hochul incluyó en su propuesta de presupuesto ejecutivo para el año fiscal 2027 medidas legales adicionales para fortalecer la seguridad de los trabajadores. Las más destacadas son: