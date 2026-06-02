Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de junio

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el martes 2 de junio la temperatura rondará entre 76 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas probables.

La probabilidad de precipitación de 58%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas probables.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Oeste

: 7 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 58%

: 58% Pronóstico: parcialmente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas probables

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 73%.

: 73%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 69%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 70%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.