Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 78 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 19%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Hialeah



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Este

: 2 a 10 mph, Este Probabilidad de precipitación : 19%

: 19% Pronóstico: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Hialeah, Florida

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.