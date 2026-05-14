El sheriff de Florida que renunciará a su cargo para participar en las elecciones de noviembre 2026

El sheriff del condado de Pasco, Chris Nocco, anunció que dejará su puesto en noviembre de 2026 para competir por un escaño en el Senado de Florida en las elecciones de noviembre. El anuncio ocurrió después de que el senador estatal Ed Hooper confirmara su retiro anticipado del Distrito 21.

Chris Nocco dejará la oficina del sheriff de Pasco para competir por un escaño en el Senado de Florida

Nocco publicó un video en redes sociales para confirmar la noticia. En el mensaje explicó que tomó la decisión después de analizar “el siguiente paso” de su carrera pública. Dijo que pretende trabajar desde Tallahassee en temas relacionados con seguridad y el crecimiento económico del estado.

El mensaje del sheriff Chris Nocco

En el mismo anuncio, Nocco recordó que pasó más de una década al frente de la oficina del sheriff del condado de Pasco. El funcionario llegó al cargo en 2011 después de una designación estatal y posteriormente ganó elecciones consecutivas para mantenerse al frente de la corporación policial local, según Bay News 9.

El sheriff aseguró que su campaña buscará representar al Distrito 21 en el Senado de Florida, una zona que incluye partes de Pasco y Pinellas. En el video difundido por la oficina del sheriff, Nocco afirmó que el distrito necesita liderazgo enfocado en seguridad pública, estabilidad económica y apoyo a familias de la región.

Cómo impacta en Florida la candidatura de Chris Nocco al Senado estatal

La candidatura de Nocco apareció horas después del anuncio del senador republicano Ed Hooper, quien informó que dejará el Senado estatal antes de concluir su periodo. Hooper dejará oficialmente el cargo en noviembre de 2026, fecha que coincide con las elecciones generales en Estados Unidos, informó el mismo medio citado.

El anuncio del senador Ed Hooper Facebook Ed Hooper

La salida anticipada de Hooper permitió que grupos republicanos comenzaran movimientos internos para definir a su posible sucesor. Varios líderes estatales respaldaron rápidamente la candidatura de Nocco debido a su experiencia en seguridad pública y su presencia política en el área de Tampa Bay.

Lo que ocurre es que el Distrito 21 representa una región estratégica para el Partido Republicano en Florida. La zona incluye comunidades con crecimiento poblacional acelerado en Pasco y parte del condado de Pinellas. Ese crecimiento poblacional aumentó la atención política sobre el distrito rumbo a 2026.

La salida de Chris Nocco abrirá una vacante clave en la oficina del sheriff de Pasco

La renuncia de Nocco no solo impactará la carrera por el Senado estatal. El movimiento también abrirá una vacante en la oficina del sheriff del condado de Pasco, una de las agencias policiales más visibles del oeste de Florida.

Chris Nocco anunció su renuncia en un video @PascoSheriff / X

En el video difundido por la corporación policial, Nocco afirmó que pretende cerrar su administración con estabilidad operativa en la oficina del sheriff. También agradeció a oficiales, trabajadores administrativos y residentes del condado por el respaldo que recibió durante sus años al frente de la agencia.

Bay News 9 señaló que la salida del sheriff permitirá al gobernador de Florida participar indirectamente en la transición local. El Ejecutivo estatal tiene facultades para designar temporalmente a un reemplazo cuando ocurre una vacante en oficinas de elección local. Ese proceso podría convertir la sucesión en otro tema político importante rumbo a 2026.