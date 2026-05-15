La firmó DeSantis: la nueva ley de Florida que elimina ciertos permisos de construcción y entra en vigor en julio 2026

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la ley HB 803, una reforma que modifica las reglas de permisos de construcción e inspección para viviendas unifamiliares en el estado. La norma comenzará a aplicarse desde el 1° de julio.

Qué obras residenciales quedarán exentas de permisos en Florida tras la ley HB 803

Uno de los puntos centrales de la legislación establece que determinados trabajos residenciales, cuyo costo sea inferior a US$7500, quedarán exentos de permisos municipales. La medida alcanzará a propietarios y contratistas que realicen obras en casas unifamiliares.

Para acceder a la exención, los solicitantes deberán presentar documentación que acredite el valor y las características del proyecto. La ley también impedirá dividir una obra en partes menores para evitar el cumplimiento de las normas vigentes.

Aunque el texto legal elimina permisos para ciertos proyectos de bajo costo, los municipios conservarán facultades para exigir autorizaciones en trabajos específicos. Entre ellos se incluyen:

Tareas eléctricas

Estructurales

De plomería

Mecánica

Instalación de gas

La normativa tampoco aplicará a propiedades ubicadas en zonas consideradas de riesgo de inundación según el Código de Construcción de Florida. En esos casos, las reglas de control municipal seguirán vigentes sin importar el valor económico de la obra.

Además, la ley incorporará una exención especial para barreras temporales de protección contra inundaciones y huracanes en viviendas unifamiliares. Estas estructuras podrán instalarse sin permisos siempre que no sean habitables ni soporten carga.

La ley impactará en los permisos de proyectos de construcción en Florida Freepik

La ley HB 803 limita controles municipales y reglas de asociaciones de propietarios en Florida

La HB 803 también introducirá restricciones a las asociaciones de propietarios. A partir de julio, estas entidades no podrán exigir un permiso municipal previo antes de analizar proyectos de remodelación o mejoras privadas.

En paralelo, la ley fija plazos obligatorios para que los gobiernos locales respondan solicitudes de permisos de construcción. Para proyectos residenciales inferiores a US$15.000, las autoridades deberán emitir una decisión en un máximo de cinco días hábiles.

El objetivo de la reforma es reducir tiempos administrativos y acelerar procesos vinculados a pequeñas obras residenciales. La norma fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras legislativas antes de recibir la firma del gobernador.

Qué cambia con las inspecciones privadas de construcción en Florida desde julio

Otro de los cambios incluidos en la HB 803 apunta al uso de inspectores privados en proyectos de construcción. Los propietarios podrán contratar profesionales externos para realizar revisiones técnicas e inspecciones de obra en lugar de utilizar únicamente personal municipal.

La ley prohibirá que los gobiernos locales cobren tarifas adicionales por el uso de estos servicios privados. También impedirá que las autoridades exijan copias de contratos entre propietarios y proveedores como condición para avanzar con permisos.

Las inspecciones podrán realizarse de manera presencial o virtual si el código correspondiente lo permite. Además, los inspectores privados estarán habilitados para trabajar fuera del horario habitual, incluidos fines de semana y feriados.

La ley prohíbe a los gobiernos locales imponer regulaciones de zonificación o uso de suelo que traten a las viviendas construidas fuera del sitio Web: bayshorehomesales.

Florida habilita más viviendas prefabricadas con nuevas reglas de zonificación y construcción

La nueva legislación también incorporará modificaciones para las viviendas manufacturadas y prefabricadas. Los gobiernos locales no podrán aplicar normas de zonificación más restrictivas para estas propiedades respecto de las viviendas tradicionales construidas en el lugar.

La ley establece que las casas emplazadas fuera del sitio deberán ser aceptadas en cualquier distrito donde se permitan viviendas unifamiliares convencionales. Las regulaciones locales no podrán excluir este tipo de construcciones por su método de fabricación.

Sin embargo, los municipios podrán mantener requisitos vinculados a diseño y compatibilidad arquitectónica, como dimensiones mínimas, inclinación de techos, materiales exteriores o ubicación dentro del terreno, siempre que las reglas se apliquen de manera uniforme.