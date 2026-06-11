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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de junio
Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de junio Andriy Blokhin - Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el jueves 11 de junio la temperatura rondará entre 77 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 83%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Hialeah

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 83%
  • Pronóstico: probables chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida

El jueves 11 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El viernes 12 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.

El sábado 13 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 72%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.

El domingo 14 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El lunes 15 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El martes 16 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 46%.

El miércoles 17 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
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