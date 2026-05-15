Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 71 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 1 a 12 mph, Sureste

: 1 a 12 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.