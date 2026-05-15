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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaFort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 71 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 12 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 4%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Jacksonville, Florida

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
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