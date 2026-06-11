Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de junio

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 11 de junio la temperatura rondará entre 75 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 2 a 12 mph, Sureste

: 2 a 12 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 36%

: 36% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El jueves 11 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El viernes 12 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 42%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.