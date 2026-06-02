Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de junio

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el martes 2 de junio la temperatura rondará entre 71 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 49%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Norte

: 3 a 10 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 49%

: 49% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 61%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 16 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.