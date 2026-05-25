Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de mayo

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que memorial day 25 de mayo la temperatura rondará entre 75 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 40%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 15 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 7 a 15 mph, Sureste

: 7 a 15 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 40%

: 40% Pronóstico: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 61%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 66%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 79%.

: 79%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 73%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 71%.