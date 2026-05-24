Es oficial: dónde entregan comida gratis en Florida a partir del lunes 25 de mayo

Farm Share, una organización sin fines de lucro, difundió el calendario de entregas de comida gratis que se realizarán en Florida durante la última semana de mayo. Las jornadas comenzarán el lunes 25 y se extenderán hasta el viernes 29 con actividades programadas en ciudades del sur, centro y norte del estado.

Calendario de entrega de comida gratis en Florida

La entidad trabaja desde 1991 en la recuperación y distribución de alimentos, principalmente frutas, verduras y productos de despensa. Su red opera mediante almacenes ubicados en distintos puntos de Florida y abastece tanto eventos comunitarios como despensas asociadas.

Farm Share es la principal organización sin fines de lucro dedicada a combatir la inseguridad alimentaria en Florida Fighting Hunger

De acuerdo con el calendario oficial, para el lunes 25 de mayo (día en que se conmemora el Memorial Day), el acceso se concentrará principalmente en los almacenes permanentes de Farm Share:

Ciudad Punto de entrega Horario Homestead 14125 SW 320th St. Homestead 8 a 16.30 Florida City 300 N. Krome Ave, Edificio 12, Florida City 8 a 16.30 Quincy 18212 Blue Star Highway (HWY 90), Quincy De 8 a 16.30 Jacksonville 1460 Vantage Way South, Suite 100, Jacksonville 8 a 16.30 Palatka 225 South Hwy 17, East Palatka 8 a 16.30 Pompano Beach 1255 W. Atlantic Blvd. Edificio 1, Pompano Beach 8 a 16.30

Para el martes 26 y miércoles 27 de mayo están previstas varias distribuciones en:

Ciudad Punto de entrega Día Horario Fort Lauderdale Franklin Park Community Center, 2501 Franklin Dr, Fort Lauderdale Martes 26 9 a 12 Miami José Martí Pool, 351 SW 4th St, Miami Miércoles 27 9 a 12 Miramar 6700 Miramar Pkwy, Miramar Miércoles 27 12 a 14

Dónde habrá operativos el jueves y viernes:

Ciudad Punto de entrega Día Horario Gainesville 807 SW 64th Terrace, Gainesville Jueves 28 11 a 14 Tamarac Tamarac Sports Complex, 9901 NW 77th St, Tamarac Viernes 29 9 a 12 Miami St. Michael the Archangel Catholic Church, 2987 W Flagler St, Miami Viernes 29 9 a 12 Miami Manolo Reyes Park (West End), 6030 SW 2nd St, Miami Viernes 29 10 a 13

También habrá distribución de alimentos en Tamarac mediante el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad. La actividad comenzará a las 9 hs. Además, los centros permanentes de Farm Share se mantienen abiertos de lunes a viernes para quienes necesiten asistencia alimentaria.

Fundada en 1991, la entidad opera una red logística de siete almacenes estratégicos que facilitan la distribución gratuita de víveres desde Pensacola hasta los Cayos

Qué alimentos entregan y quiénes pueden acceder

Las distribuciones incluyen frutas, verduras y productos básicos de despensa. La organización trabaja con excedentes agrícolas recuperados antes de que sean descartados dentro de la cadena comercial.

El contenido de cada entrega puede variar según la disponibilidad existente en los almacenes y las donaciones recibidas durante la semana. Además, la organización no exige pago ni inscripción previa para retirar alimentos. Las actividades están abiertas a cualquier persona que necesite asistencia.

Cómo encontrar una despensa cercana en Florida

Para encontrar una despensa de alimentos cercana a través de la red de Farm Share, la organización pone a disposición diversos recursos:

El sitio web de Farm Share cuenta con una herramienta específica denominada “ find a food pantry near you ” para encontrar una despensa de alimentos cercana.

para encontrar una despensa de alimentos cercana. Es importante saber que el 90% de la comida que maneja Farm Share se entrega a agencias asociadas (como iglesias y organizaciones locales), quienes organizan sus propias distribuciones comunitarias.

(como iglesias y organizaciones locales), quienes organizan sus propias distribuciones comunitarias. En la sección de distribuciones de alimentos del sitio web, hay un calendario que muestra los eventos programados por región donde se entrega comida directamente a las comunidades.

donde se entrega comida directamente a las comunidades. Si se necesita ayuda adicional para localizar el punto más cercano, la persona puede comunicarse con la organización a través de la línea teléfonica (305) 246-3276 o el correo electrónico: information@farmshare.com.

Los mercados móviles funcionarán bajo modalidad Drive-Thru y no exigirán identificación ni comprobantes de ingresos

Cómo funcionan los casilleros de alimentos en Florida

En paralelo, la organización Second Harvest of the Big Bend mantiene un sistema de casilleros de alimentos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Los puntos permiten retirar productos refrigerados, congelados y no perecederos.

El proceso puede variar según la ubicación y generalmente requiere de un código de acceso obtenido por teléfono, en persona o mediante un pedido en línea:

Florida Department of Health Madison:

Dirección: 218 SW Third Ave, Madison.

Acceso: el interesado deberá presentarse en persona o llamar al 850-973-5000 (opción 6) para recibir un código.

Florida Department of Health Monticello:

Dirección: 1255 W. Washington Street, Monticello.

Acceso: presentarse en persona o llamar al 850-342-0170.

Florida Department of Health Wakulla County (Crawfordville):

Dirección: 48 Oak Street, Crawfordville.

Acceso: realizar el pedido a través del sitio web oficial de OrderAhead, seleccionar fecha y hora de recogida, y crear un usuario para recibir el código.

Good News Outreach Tallahassee:

Dirección: 606 W 4th Ave, Tallahassee.

Acceso: presentarse en persona o llamar al 850-692-3301.

Neighborhood Medical Center Tallahassee:

Dirección: 2613 S Monroe St, Tallahassee.

Acceso: presentarse en persona o llamar al 850-759-0366.

Escuelas primarias Tallahassee:

Hartsfield Elementary School: 1414 Chowkeebin Nene. Acceso mediante pedido en OrderAhead y completando el formulario “School Market Ordering Form”.

y completando el formulario “School Market Ordering Form”. Sabal Palm Elementary School: 2813 Ridgeway St. Acceso mediante pedido en OrderAhead.

Una vez que se obtiene el código de acceso, la persona deberá:

En la pantalla del quiosco del casillero, seleccionar “Start” (Inicio).

Ingresar el código que recibió previamente.

El quiosco le indicará qué casilleros contienen la comida.

Retirar los alimentos y asegurarse de cerrar completamente la puerta del casillero al terminar.

Esta red es ideal para personas con horarios de trabajo complicados o responsabilidades de cuidado infantil que les impiden asistir a las distribuciones estándar.