Es oficial: qué abre y qué cierra en Florida este Memorial Day 2026

Como ocurre habitualmente durante los feriados federales en Estados Unidos, el Memorial Day 2026, que se conmemorará este lunes 25 de mayo, modificará el funcionamiento de servicios públicos, bancos, transporte y comercios en Florida. Por eso, los residentes deberán revisar qué establecimientos abrirán, cuáles permanecerán cerrados y qué horarios especiales aplicarán durante la jornada.

Servicios de correo y bancos en Florida durante el Memorial Day

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) informó que no habrá entrega regular de correspondencia el lunes 25 de mayo y que sus oficinas permanecerán cerradas para la atención presencial.

Los usuarios podrán utilizar quioscos de autoservicio disponibles en algunas ubicaciones para comprar estampillas, pesar paquetes o realizar ciertos envíos.

FinanceBuzz reportó que las empresas de transporte de paquetes UPS y FedEx tampoco realizarán entregas ni recolecciones durante el feriado.

y tampoco realizarán entregas ni recolecciones durante el feriado. Las oficinas locales de estas firmas podrían abrir de acuerdo con la decisión de cada sede, pero el movimiento de carga se mantendrá detenido.

Situación de las oficinas del gobierno en Florida

El Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida indica en su calendario que sus oficinas estarán cerradas por el Día de los Caídos.

Las oficinas municipales tampoco tendrán operaciones. No obstante, la recolección de los residuos se llevará a cabo de la forma habitual.

Durante el Memorial Day, el Flhsmv no atenderá al público en Florida Freepik

El Memorial Day en las zonas de Miami-Dade, Broward y Hillsborough

La oficina del condado de Miami-Dade informó que todas las dependencias del gobierno y las bibliotecas se mantendrán cerradas. En cambio, el sistema de transporte de autobuses, Metrorail y Metromover funcionará bajo el esquema que se suele implementar los domingos.

La oficina del condado de Broward detalló que sus instalaciones gubernamentales cerrarán la atención al público el feriado del Memorial Day. Las sucursales de la biblioteca permanecerán cerradas, aunque el acceso a los recursos digitales se mantendrá disponible las 24 horas del día.

El transporte de tránsito de Broward también aplicará un horario de domingo, sin servicios de tipo Express o Breeze.

Los servicios de recolección de basura y transporte son de los pocos que no dejarán de operar en Florida Foto: Archivo

En Hillsborough, la oficina del condado remarcó que la mayoría de sus instalaciones no abrirán durante el Memorial Day. A diferencia de Orlando o Miami-Dade, tampoco habrá recolección de basura, reciclaje o desechos de jardín en absoluto.

Qué ocurrirá con los parques y espacios recreativos

En Hillsborough, las plazas, los sitios para perros, las rampas para botes y los senderos permanecerán abiertos. El Parque Memorial de los Veteranos recibirá al público para la observación de las ceremonias.

En Broward, la mayoría de los parques regionales y de vecindario permitirán el acceso, con la aplicación de una tarifa por feriado para los vehículos.

Port Everglades y el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood mantendrán sus operaciones, pero sus áreas administrativas no abrirán el lunes.

Disponibilidad de tiendas y supermercados en Florida

La cadena Walmart tiene planes de mantener sus puertas abiertas durante la jornada del Día de los Caídos, bajo sus horarios habituales de 6 a 23 hs (hora local).

Asimismo, Finance Buzz indicó que Target sí recibirá clientes en su franja de 7 a 22 hs en la mayoría de sus tiendas (otras cuentan con un período de atención de 8 a 21 hs).

Otros establecimientos que permanecerán abiertos en Florida y todo EE.UU. este lunes serán: