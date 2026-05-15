LA NACION

Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaCity of Hialeah - Municipal Government

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 80 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 32%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 12 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 32%
  • Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos de lluvia y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Miami, Florida

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
LA NACION
Más leídas
  1. Murió la actriz y cantante Claudine Longet, protagonista de un juicio que escandalizó a Hollywood
    1

    Murió la actriz y cantante Claudine Longet, protagonista del juicio que escandalizó a Hollywood en los 70

  2. Estalló Real Madrid: estruendosos silbidos para Vinícius y Mbappé y una pancarta contra el presidente
    2

    Real Madrid le ganó a Real Oviedo en un clima hostil: abucheos a sus estrellas y conflictos con el presidente Florentino Pérez

  3. El traslado de la Tesla Cybertruck del diputado libertario a Jujuy costaría más de $5 millones
    3

    El traslado de la Tesla Cybertruck del diputado libertario a Jujuy costaría más de $5 millones

  4. Trump fue adulador, Xi se mostró inflexible. La diferencia habló por sí sola
    4

    Trump fue adulador, Xi se mostró inflexible. La diferencia habló por sí sola