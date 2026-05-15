Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 80 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 32%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 6 a 12 mph, Este

: 6 a 12 mph, Este Probabilidad de precipitación : 32%

: 32% Pronóstico: ligera probabilidad de chubascos de lluvia y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Miami, Florida

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos de lluvia y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.