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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de junio Facebook/City of Hialeah

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el miércoles 17 de junio la temperatura rondará entre 82 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 13%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 12 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 13%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El miércoles 17 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El jueves 18 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

Juneteenth 19 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 20 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.

El domingo 21 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El lunes 22 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 23 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
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