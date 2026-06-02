Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el martes 2 de junio la temperatura rondará entre 79 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado, luego chaparrones y tormentas eléctricas probables.
La probabilidad de precipitación de 58%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado, luego chaparrones y tormentas eléctricas probables.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 58%
- Pronóstico: mayormente nublado, luego chaparrones y tormentas eléctricas probables
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El martes 2 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 61%.
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 67%.
El jueves 4 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 68%.
El viernes 5 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El sábado 6 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
El domingo 7 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
El lunes 8 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
LA NACION
Más leídas
- 1
El impactante cambio físico de Walas: bajó 18 kilos y contó cómo fue el tratamiento que transformó su vida
- 2
Desregulación del mercado inmobiliario: cuáles son los cambios en el proyecto que se presentará en junio
- 3
Un perro antidrogas se abalanzó sobre el bolsillo de un vicealmirante durante una ceremonia de la Armada en Chile
- 4
Las habitaciones de la selección argentina en Kansas: los detalles, las duplas que se filtraron y por qué Messi duerme solo