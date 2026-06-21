Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 22 de junio al 26 de junio

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el lunes 22 de junio la temperatura rondará entre 83 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 27%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 3 a 9 mph, Sur

: 3 a 9 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 27%

: 27% Pronóstico: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El lunes 22 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El martes 23 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 24 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El jueves 25 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El viernes 26 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.