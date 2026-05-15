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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 8%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
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