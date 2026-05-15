Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 16 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Sureste

: 5 a 8 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.