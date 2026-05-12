LA NACION

Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El rediseño del Huizenga Park de Fort Lauderdale costó US$15 millones
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de mayo Fort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 12 de mayo la temperatura rondará entre 71 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 9 mph, Nornoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 25%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El martes 12 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 13 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El jueves 14 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 15 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 16 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 17 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El lunes 18 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
LA NACION
Más leídas
  1. Así quedó el cuadro de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026
    1

    Así quedó el cuadro de octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026

  2. Así se divide el Gobierno ante la crisis del jefe de Gabinete
    2

    El dilema Adorni: así se divide el Gobierno ante la crisis del jefe de Gabinete

  3. Los finalistas de la Champions League ahora se pelean por los goles de Julián Alvarez
    3

    Antes el Arsenal, ahora PSG: el gigante francés sigue los pasos de Julián Alvarez

  4. Un anuncio sobre Punta Mogotes reavivó el conflicto entre la Provincia y Mar del Plata
    4

    “No queremos sus artimañas”: un anuncio sobre Punta Mogotes reavivó el conflicto entre la Provincia y Mar del Plata