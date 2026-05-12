Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 12 de mayo la temperatura rondará entre 71 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 25%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 9 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 25%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El martes 12 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.
El miércoles 13 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El jueves 14 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 15 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 16 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El domingo 17 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.
El lunes 18 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.
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