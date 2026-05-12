Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de mayo

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 12 de mayo la temperatura rondará entre 71 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 25%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Nornoroeste

: 5 a 9 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 25%

: 25% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 16 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 17 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 19%.

El lunes 18 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.